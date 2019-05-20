财务造假后康美药业主动“ST”
孙杰
被坐实财务造假的康美药业，又来一波“神操作”——5月18日，康美药业发布公告称，向上交所申请对公司股票实施“其他风险警示”。在股民看来，这只不过是公司减缓股价下跌速度的缓兵之计罢了。
康美药业成立于1997年，产品以中药饮片为主，长期处于行业龙头，产销规模排名第一。2001年，康美药业就在上交所上市。不过这家公司最近却被曝出惊天大雷。今年4月30日发布年报时，康美药业发布一份会计差错更正说明，表示2018年以前营业收入、营业成本、费用及款项收付方面存在账实不符的情况，其中货币资金多计299.44亿元。也就是说，近300亿元的资金随着一纸说明说没就没了，多计入金额之大刷新A股纪录。
根据证监会最新披露，现已初步查明，康美药业披露的2016年至2018年财务报告存在重大虚假，涉嫌违反《证券法》第63条等相关规定。
在证监会亮明态度后，康美药业马上发布公告表示，向上交所申请对公司股票实施“其他风险警示”。公司股票简称由“康美药业”变更为“ST康美”，股票代码不变，实施风险警示的起始日为5月21日。康美药业股票5月20日将停牌1天，21日复牌恢复交易，并实施风险警示，股票价格日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易。
上市公司主动申请对公司股票实施“其它风险提示”，并不多见。这反常的操作背后，的确可能藏着一些“猫儿腻”。如果选择“ST”，每日跌停幅度只有5%，比起正常10%的跌停幅度，在一定程度上能缓解一下股价下跌的速度。（记者 孙杰）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn