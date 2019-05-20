财务造假后康美药业主动“ST”

被坐实财务造假的康美药业，又来一波“神操作”——5月18日，康美药业发布公告称，向上交所申请对公司股票实施“其他风险警示”。在股民看来，这只不过是公司减缓股价下跌速度的缓兵之计罢了。

康美药业成立于1997年，产品以中药饮片为主，长期处于行业龙头，产销规模排名第一。2001年，康美药业就在上交所上市。不过这家公司最近却被曝出惊天大雷。今年4月30日发布年报时，康美药业发布一份会计差错更正说明，表示2018年以前营业收入、营业成本、费用及款项收付方面存在账实不符的情况，其中货币资金多计299.44亿元。也就是说，近300亿元的资金随着一纸说明说没就没了，多计入金额之大刷新A股纪录。

根据证监会最新披露，现已初步查明，康美药业披露的2016年至2018年财务报告存在重大虚假，涉嫌违反《证券法》第63条等相关规定。

在证监会亮明态度后，康美药业马上发布公告表示，向上交所申请对公司股票实施“其他风险警示”。公司股票简称由“康美药业”变更为“ST康美”，股票代码不变，实施风险警示的起始日为5月21日。康美药业股票5月20日将停牌1天，21日复牌恢复交易，并实施风险警示，股票价格日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易。

上市公司主动申请对公司股票实施“其它风险提示”，并不多见。这反常的操作背后，的确可能藏着一些“猫儿腻”。如果选择“ST”，每日跌停幅度只有5%，比起正常10%的跌停幅度，在一定程度上能缓解一下股价下跌的速度。（记者 孙杰）