今年以来广东口岸医药品进口大幅增长
广州海关17日发布消息称，今年以来广东口岸医药品进口大幅增长，其中第一季度进口货值人民币54.5亿元，同比增长15.7%；进入4月后，增幅进一步扩大，4月份广东口岸医药品进口货值人民币25.6亿元，同比增长44.6%。
5月9日，一票从奥地利进口的人血白蛋白药品搭乘CZ466航班抵达广州白云国际机场，经货站分拣后，立即全程冷链运输至白云机场综保区冷藏仓。
据悉，针对医药品对冷链运输、储存的特殊要求，广州海关隶属广州白云机场海关对进口医药品施行“先入区、后报关”的监管模式，确保医药品快速通关。
“向海关简要申报进口医药品信息后，我们就能将货物运入综保区低温仓库，后续再补充其他申报要素，货物滞港时间大幅缩短。”广州中远海运航空货运代理有限公司进口部经理代孝勇说。
广州海关统计处相关负责人介绍，广东口岸医药品进口增长主要由减税降费和医保调整带动。今年以来，中国接连出台医药品进口环节税费减免政策，降低医药品进口成本。
民营企业为最大进口主体。4月份，民营企业经广东口岸进口医药品人民币12.8亿元，同比增长2.1倍，占经广东口岸进口总值的50.2%，超越外商投资企业成为最大进口主体。同期，外商投资企业医药品进口货值人民币9.8亿元，同比下降22.6%，占比为38.1%；国有企业医药品进口货值人民币2.8亿元，同比增长1.9倍，占比为11.3%。而欧盟为最大进口来源地。
广州海关预计，随着多项政策利好效应不断释放，经广东口岸进口的医药品将继续保持较快增长态势。(唐贵江 关悦)
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