让每一分信任都踏踏实实

数据显示，2018年民政部指定的20家互联网募捐信息平台，共为全国1400余家公募慈善组织发布募捐信息2.1万条，网民点击、关注和参与捐款超过84.6亿人次，募集善款总额超过31.7亿元。共建共享一个公开透明、信任互助的募捐平台，是全社会的共同心愿。本期大家谈，我们选刊三篇读者来稿，为公益出谋划策，为爱心保驾护航。

——编者

突破模式局限

石永程

个人大病求助互联网服务平台，是解决贫困人口及重大疾病患者就医资金问题的一项模式创新，也是“互联网+慈善”的新型筹款方式。但也要看到，诚信问题与健康问题交织，公益慈善与大众爱心关联，患者发愁的是治疗费用从何而来，平台考虑的是如何消除诈捐事件，公众担心的是患者信息是否属实、平台是否可靠……网络筹款模式该如何突破现有局限，解除“众愁”呢？

现实地看，作为大病筹款的发起方、信息发布者，规范平台行为无疑是最具操作性的选项。比如，得到具有公信力的资质授权才能开展众筹行为；强化信息审核力度，对发布的信息负责；加强与第三方机构基金会与医疗组织的合作，做到善款使用公开透明；积极与相关单位协调，推动互助平台与征信系统相挂钩；与有关部门共建共享失信人名单，进行有效惩戒，等等。

阳光照亮爱心

刘元通

近年来流行于网络空间的公益众筹，凭借涉及面广、效率更高等优势，使零散的慈善资源更快集中、更好分配。从本质上来说，其与线下公益众筹并无区别，都要时刻保证公开透明。

众筹平台表面只是信息载体，实则也是诚信平台、责任平台。平台运行、信息发布的全过程都应置于阳光下，让捐赠者充分了解真实情况并做出自主决定。如果缺少事前、事中、事后的信息公开机制，让关键信息失真，甚至有发布者使用具有偏向性、诱导性的表述，就难免会让捐赠者有被蒙骗的感觉，同时也给别有用心者钻空子的机会，造成种种众筹乱象，透支宝贵的社会善意，给参与各方造成误伤。

确保善意在社会中顺畅流转，关键是要切实筑牢信息真实的关口。只有构建更加科学完善的机制，确保众筹全程都在阳光下运行，充分保障捐赠人和社会公众的知情权，众筹模式以及平台自身才能走得更远。

明确责任边界

匡 吉

不少人的疑问在于，如何保证整个过程中信息的真实性。实践中，一方面个人信息存储于不同部门，统筹起来难度不小；另一方面，治疗费用往往难以事先确定，会根据病情进展发生波动。

尽管个人求助不属于慈善募捐，但事实上，一个完整的网络众筹过程，无论是求助者，还是帮助者，或者平台，各方都有责任边界。作为发起求助者，必须对自己发布的信息负责。作为参与帮助者，需要对自己的判断负责。作为平台，本来就负有管理责任，除了在明确筹款规则、确保相关信息和凭证齐全完整外，还应负有提醒的责任，既要向求助者明确要求承诺个人信息的真实性，也要对帮助者作出风险提示。

从目前情况来看，防止“骗捐”“诈捐”的发生，建立互联互通的信息网络，还需要一个过程。只有明确各方责任边界，才能更加彰显诚信的价值，更好发挥监督的作用，让众筹平台更加规范，众筹行为更加有效。

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 09 版）