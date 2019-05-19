肝吃“肥”了？食疗减回去

脂肪肝越来越常见了，医学研究提示它与饮食密切相关，那么，吃出来的肝“肥”，有没有办法把它“吃回去”？

“可以！”广东省名中医陈泽雄指出，食疗得当，还真能帮肝脏“纤体减肥”，也正是治疗脂肪肝的消除病因疗法。不过，肝“肥”者也要辨证而吃，就连食用油也有讲究的。专家还给出粥、汤、茶三道方，帮助脂肪肝患者日常就能食疗。

脂肪肝多为体检发现 三四成是因胖而起

前两天，孙保国的诊室来了老熟人、老同学，她发了点福，还火急火燎的，原来，老同学在单位体检里被查出有脂肪肝，“听说搞不好就是肝硬化、肝癌，吓得我连吃什么喝什么都担心了！”老同学说。

这样的情况还真不少，大多数脂肪肝患者是体检时才发现问题的。

这是因为，轻度脂肪肝多数没有明显症状，或者仅有疲乏感，易被忽视。不过，若发展成中重度脂肪肝，就会出现食欲不振、疲倦乏力、恶心、呕吐、体重减轻、右侧胁肋或右上腹痛等。而且如果单纯性脂肪肝忽视治疗，日久可发展为脂肪性肝炎、肝硬化等。

脂肪肝，顾名思义，是脂肪在肝脏过多堆积，医学认为可由多种病因和疾病引起，主要与肥胖、糖尿病、嗜酒等有关。据有关文献报道，脂肪肝病因中单纯肥胖占30%~40% ，脂肪肝病人中很多存在高脂、高胆固醇饮食，这提示脂肪肝的形成与饮食有着密切关系，在普通人群中饮食也许是直接的致病原因。

食疗可消除脂肪肝病因

寻找并消除病因是治疗脂肪肝的根本方法，如调整饮食结构、减肥、戒酒、治疗原发病等。

陈泽雄教授指出，合理的饮食对脂肪肝的防治有重要的意义，尤其对单纯性脂肪肝患者，多数可以通过合理饮食和运动而得以恢复。因此，患了脂肪肝，先别害怕和担心，不如积极尝试食疗，把吃出来的毛病“吃回去”。

那该怎么食疗脂肪肝？

中医学认为，本病由酒食不节、或湿邪侵犯人体、或情志不调、或久病体虚而致人体气机不畅，湿气、痰浊、瘀血互结，阻结于肝脏的血脉经络而成。因此，调畅气机、祛除痰湿、活血化瘀、清利肝胆是中医治疗该病的主要方法。脂肪肝病人日常饮食物的选择也应遵循这个原则，在讲究食物色、香、味的同时，尽量选择合乎个体实际需要的食物。

帮肝脏“减肥”的食物清单

具有防治脂肪肝、改善营养代谢作用的食物：

有右胁肋（即腋下至胸骨处的右侧胸部）不适、容易上火的脂肪肝病人可多吃：青菜、茼蒿、番茄、荠菜等，能起清热凉肝之效；

口臭便秘、过食油腻的脂肪肝患者可适当多吃：萝卜、竹笋、冬瓜、丝瓜、芹菜、黄瓜、荸荠、山楂果等富含维生素、纤维素的蔬菜瓜果，能清泄火热、通肠行气、利小便；

体虚的脂肪肝患者可选食：猪瘦肉、鸽肉、兔肉、牛瘦肉、脱脂牛奶、豆浆等低脂类高蛋白食物，能补益肝肾，益气养血。

不宜脂肪肝患者的食物：

猪肥肉、鹅肉、鸭蛋、动物油、动物内脏、动物脑髓含脂肪量高；河蟹、蟹黄、鱿鱼、乌贼鱼、蚬肉、凤尾鱼等含胆固醇高，这些东西应少吃或不吃为宜。由于糖在体内会转变为脂肪，从而加重脂肪肝，因此，荔枝、龙眼肉、蜜饯、果脯及糖类等高糖食品也应少吃为妙。

主食和油的选用：

建议脂肪肝患者选用菜油、芝麻油、棉籽油、花生油等植物油类，因其含有较多的不饱和脂肪酸，具有降低血中胆固醇的作用；主食则可选择低糖食物如玉米面、荞麦面、燕麦面、豆面等制品，这些食物属粗粮，能降气宽肠，涤荡肠胃油腻。

一粥一汤一茶 最宜肝“肥”者

日常中脂肪肝患者还可选用药膳调理：

山楂鲫鱼汤：取生山楂30克，鲫鱼一条，枳实10克，生姜及水适量，煮熟后喝汤。常服本汤能活血行气，对胁肋胀痛或针刺样痛、或见肝肿大、舌质紫暗者有一定效果。

葛花茶：葛花15克，丹参10克，苦丁茶4-5片，加水适量，煮沸后文火煮30分钟，取汁当茶饮。用于长期酗酒，湿瘀互结者。

党参小米粥：党参10克、茯苓10克、扁豆 20克，加水适量先煮30分钟，加入小米100克，文火煮成粥。对精神萎靡、面色淡白、食欲不振属脾气虚弱者，可常服本粥。

特别提醒 食疗不起效 赶紧药物治

专家指出，在调整饮食结构的同时，脂肪肝患者还要进行适当的运动，保持情绪舒畅，这对脂肪肝的治疗有一定的帮助。

特别提醒，对于有原发病者或上述方法不能获效者，则须到正规医院找专科医生处理，配合药物治疗，以免贻误病情。（记者何雪华 通讯员彭福祥）