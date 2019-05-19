每天三杯咖啡清血管 防动脉粥样硬化

近日，巴西一项新研究更新了咖啡的健康功效。圣保罗大学研究人员发现，一天喝三杯咖啡有助降低动脉粥样硬化风险，进而减少心脏病和中风风险。

研究针对4400多名平均年龄50岁的圣保罗市民展开。研究人员根据参试者每天喝咖啡的多少将他们分成三组：每天少于一杯、每天一至三杯和每天三杯以上。通过对三组人员进行CT扫描，研究人员分析评估了他们的冠状动脉钙沉积情况。冠状动脉血管壁上若出现钙质过量沉积，就会发生冠状动脉钙化，这是动脉粥样硬化的表现形式之一。结果发现，冠状动脉钙化程度与咖啡摄入量成负相关。具体来说，与每天喝咖啡少于一杯或一至三杯的两组参试者相比，每天喝三杯的参试者冠状动脉钙化风险低63%。研究论文刊载于《美国心脏病协会杂志》上。

研究人员表示，综合分析其他相关因素后发现，以上关联性仅在不吸烟人群中比较明显。吸烟行为对动脉的负面影响远超过咖啡的益处，因此，对有吸烟史或正在吸烟的研究对象而言，喝咖啡对血管壁钙沉积并没有什么益处。目前，这项观察性研究尚未弄清咖啡中的何种成分具有清血管护心脏的功效，有可能是咖啡因，也可能是咖啡中所含的抗氧化成分。不过，专家提醒，过量喝咖啡并不利于健康。（瑞 秋）