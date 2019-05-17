证监会通报康美药业案调查进展：财务报告存重大虚假

人民网北京5月17日电（记者 杨迪）证监会今日在官网通报了对康美药业案调查的最新进展。这份通报指出，已初步查明，康美药业披露的2016至2018年财务报告存在重大虚假，涉嫌违反《证券法》第63条等相关规定。

通报称，2018年底证监会日常监管发现，康美药业股份有限公司（简称康美药业）财务报告真实性存疑，涉嫌虚假陈述等违法违规，我会当即立案调查。12月29日，康美药业披露有关信息。现已初步查明，康美药业披露的2016至2018年财务报告存在重大虚假，涉嫌违反《证券法》第63条等相关规定。一是使用虚假银行单据虚增存款，二是通过伪造业务凭证进行收入造假，三是部分资金转入关联方账户买卖本公司股票。近日，我会已对公司审计机构正中珠江会计师事务所涉嫌未勤勉尽责立案调查。有关案件进展情况，我会将及时向社会公布。