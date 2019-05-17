“智能中医药产业加速器”在北京中关村挂牌成立

2019年5月15日，国内首家垂直于中医药产业的科技加速器“智能中医药产业加速器”在北京中关村正式挂牌成立。

据介绍，“智能中医药产业加速器”总部位于国家科技创新核心区——北京中关村西区，负责加速器的整体运营和国内外资源对接；产业中心位于青岛市崂山区，结合青岛市发展医养大健康的城市产业定位，为中医药企业持续提供产业支持；同时在美国芝加哥和荷兰埃因霍温设立了两个海外办公室，分别负责项目的在北美和欧洲的业务对接与资源导入。

智能中医药产业加速器CEO王鹏(右)和海外合伙人、荷兰蒂尔堡大学商学院的Peter Broeder教授握手签约

在本次成立仪式上，智能中医药产业加速器CEO王鹏和其海外合伙人、荷兰蒂尔堡大学商学院的Peter Broeder教授进行了签约。王鹏表示,“智能中医药产业加速器”复制了“中关村智能硬件企业加速器”历时五年打磨的成熟的产业加速模式，专注于“为中医药领域创新企业提供专业产业服务”的创办宗旨,垂直于中医药产业进行人才交流、技能提升、资源聚集和产业深耕，利用标准化的企业服务推进中医药产业在“专业化、标准化、信息化、智能化、国际化”等五大维度进行建设，为来自全球的中医药创新企业搭建合作共赢、互帮互补的创业生态平台。

目前,“智能中医药产业加速器”已汇聚了国内外近30名专家作为其顾问团队，在做好基础企业服务的同时，也要为中医药人打开更宽广的视野，引入国际化的资源。