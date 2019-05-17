全国新区经开区高新区首届职工健康运动会举行在即

为激励广大职工在为新区经开区高新区高质量创新发展中凝心聚力发挥主力军作用，由中国企业体育协会新区开发区职工体育促进委员会、全国新区开发区工会工作论坛理事会主办的全国新区经开区高新区首届职工健康运动会即将亮相。

据了解，本次运动会的主题口号是：快乐运动、健康中国。主会场设在广州市黄埔区，六个分会场分别设在北京经开区、天津滨海新区、山西转型综改示范区、大连高新区、湛江经开区、扬州经开区等地。运动会将组织乒乓球、羽毛球、足球、篮球、毽球、田径、电子竞技、趣味项目等8个项目的比赛。

足球比赛首次引入的五人四门的足球赛制是这次运动会的一个亮点，可增加足球比赛的趣味性。即在足球场地的四个斜角摆放四个球门，比赛双方各攻守两个球门，进攻对方半场的两个球门，防守本方半场的两个球门，每个球门进球均为得失分，比赛不设守门员，没有越位限制。同时还规定了不准铲球，不准大力冲撞，不准大力踢高球等，极大的提高了比赛的安全性。田径比赛中设立了男女100米、200米、1500米、跳高、跳远、铅球和4*100米接力赛等。为了培养广大职工团结协作的集体主义意识，在趣味运动比赛中还设计了跳长绳、拔河、同心鼓、共赴前程、毛毛虫等项目。整个赛事预计将有全国新区经开区高新区的数十万名职工参与其中。

将于6月1日在湛江开发区举行的乒乓球比赛会正式拉开本届运动会的序幕。

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