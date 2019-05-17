2019中国康养文旅产业博览会开幕 聚焦康养文旅产业发展

5月16日上午，第七十届北京房地产展示交易会在北京展览馆正式拉开帷幕。自本届起，北京房展将正式更名为中国康养文旅产业博览会，旨在搭建展示推广宣传平台、产业融合发展平台、国际交流合作平台。

中国康养文旅产业博览会组委会主任魏克非在“第一届中国康养文旅产业博览会暨第七十届北京房地产展示交易会2019中国康养文旅产业高峰论坛”上介绍道，“旅游已经成为中国人的一种生活方式，并且逐渐形成了中国特色的旅游模式，那就是在旅游中看风景，在风景中买房子，最后希望在风景中的房子里养老”。

据悉，本届博览会上云南、广西、贵州等地带来近百个优秀项目，涵盖主题公园小镇、文旅综合体、养生小镇、大健康示范城等类型，通过此次博览会展示城市形象、当地特色文化与民俗风情。

此外，本届博览会上还展示了多样的智慧养老产品与服务，为不在老人身边的子女提供了新的解决方案。

例如可以监测老人跌倒的智能地面，通过地面铺设感应薄膜，实施搜集地面上人的行为数据，监测老人的异常情况，并将数据反馈给子女或护理人员。据悉目前一些养老机构与大型商场已经铺设这种智能地面。

此外还有专注父母退休后精神文化层面的交流平台，让老人可以与同龄人、同爱好者交流互动，避免退休后产生心理落差、社会脱节等现象。