这家面馆曾经食客排队 现在为啥关门了

这两天，家住渝北区郑家院子的刘先生发现，轨道交通3号线郑家院子站附近曾经很火的“渝C·6B520面”面馆大门紧闭，门上还贴着转租告示。

这是为何？昨日，记者实地调查并采访了业内人士。

生意有多火？ 网友慕名而来排队

刘先生的家就在面馆对面。他介绍，这家面馆取名“渝C·6B520”，看起来像个车牌号，开业一年多了。“刚开业那会生意相当火爆，很多网友慕名而来，每到中午还要排队。”

刘先生认为，这家面馆生意好，主要是店名有创意。“很多人都叫它车牌面。平时，大家一边吃一边分析，渝C可能代表地区，6B以谐音代表味道好，520以谐音寓意老板欢迎食客，也希望食客喜欢这家面馆。”

刘先生介绍，车牌面除了卖普通水面，还要卖干拌面、汤面、抄手、水饺等。“我以前经常来这里吃面，不过，以后就吃不到了，可惜了。”刘先生说。

昨天，记者在现场看到，渝C·6B520面的确关门了。门面招牌确实别具一格，字体颜色与车牌一致，蓝底白字，招牌角上写着“车牌面”几个小字。

招牌上写着，除了经营面食外，还有碗碗菜、小炒肉、套饭等。下边贴出的菜单价格显示，价格跟普通面馆差不多，小面二两6元，红油抄手2两12元。

透过玻璃门往里看，店面大约40平方米。

正在附近另一家面馆吃面的梁小姐说：“本来打算到车牌面馆吃面的，没想到关门了，确实有点可惜了。”

梁小姐说，以前，一些人即使不吃面，也会拍下店名发到朋友圈。

啥原因关门？

味道一般中午开张

食客不少，网上名气也大，为啥关门？

隔壁店面的女店员告诉记者：“可能是生意做不走了，毕竟这里的房租不便宜。”

记者电话联系车牌面馆房东张女士得知，门面本周就收回来了。“之前，面馆老板就说不做了。我这两天正在招租。”张女士说，门面一共3层，最底层使用面积40平方米左右，上面两层可做休息室，每月房租1万元。“附近店面都是这个价，我们还算是便宜的。”

张女士还说，2017年底，她跟车牌面馆老板签了5年租约，没想到，仅仅一年多就关门了。除了房租因素，还跟面馆老板缺少餐饮从业经验有关。“面馆是两个年轻人合伙开的，经常中午才开门。但你看看其他面馆，一般都是从早上做起。只做中午一顿，营业收入自然少了许多。”

经常来吃面的刘先生也分析了原因。“至于车牌面口感，我觉得中规中矩，没招牌那么吸引人。”刘先生说，回想起来，几个月前车牌面生意不如开张初期那么红火了。

市场有魔咒？

一年火二年困三年倒

记者调查发现，近些年，各地餐饮界不断出现各种网红店，短时间通过网络传播吸引食客，常常可见排队数小时才能吃到东西的场面。但是，不少这样的网红店结局是昙花一现。

重庆不少类似网红餐饮店大体分三种：一是明星网红店，二是情怀网红店，三是话题类网红店，大都采用饥饿营销手段，普遍定价较高。例如，红极一时的网红冰淇淋SOFTREE，原店址在北城天街3楼，但仅仅火了不到一年，如今已经关门。一位接受采访的女士表示，她曾经吃过这家网红店的冰淇淋。“酸奶味冰淇淋酸味偏重，蛋筒颜色偏黑，一次消费五六十元。”她说，也就外包装好看点，实际口感一般。

重庆誉阳餐饮公司总经理杨智分析，以创新经营形式、装修风格和营销手法迅速走红的餐店，并不是日子都不好过。“从吸人眼球到排起长队，再到门可罗雀，最后倒闭关门，寿命普遍较短，一般有‘一年火二年困三年倒’魔咒，这也是很多网红店的生命轨迹。”

为何网红餐饮店容易昙花一现？多位业内人士分析，网红店大都靠短期炒作营销火起来。“仅靠一段抖音、一条微博就能爆红的餐馆，本身就是泡沫。冷静思考一下，除了靠炒作赢得的泡沫，有多少是真正有品质的东西？”

行家分析

菜品服务环境缺一不可

“做餐饮，除了吃苦耐劳，管理、产品研发、推广以及店址选址，每一环都很重要。换句话说，做餐饮也是一项系统工程。”杨智表示，网红餐厅消费者大都是年轻人，本就具有追求新鲜热度、易于流失等特点，如果经营者管理不到位，必然加速陨落。

“想留住客人，关键是品质，用味道留住顾客。”杨智说，就餐饮行业来说，菜品＞服务＞环境，三者必须缺一不可，才能保证源源不断客流，不能光靠网络炒作。

不能只靠网络炒作

对于类似车牌面等网红餐店短命的特点，重庆资深创业导师杨明安表示，靠新奇的店名或装修风格，虽然可以打好开门红，吸引人气，但留住客人还需要多动脑筋。

如何破局？杨明安提出三点建议：一、培养顾客忠诚度，利用营销手段或者社交群圈住客人；二、重视消费体验，在装饰环境和服务上下功夫，符合用户调性；三、既有品质又有创新才行。想在竞争激烈的餐饮行业屹立不倒，不能只靠网络炒作吸引眼球，必须认认真真把产品和服务做好，生意才更持久。（记者 郎建荣）