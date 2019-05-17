钟南山：细菌耐药形势严峻 合理使用抗生素是关键

新华网广州5月17日电（王坤朔）在日常生活中，感冒发烧在所难免，抗生素成了很多人治疗感冒的常见药。事实上，这是抗生素滥用的一个缩影。近日，著名呼吸病学专家、中国工程院院士钟南山在接受新华网采访时提醒，炎症的成因多种多样，抗生素针对的是由细菌或真菌引起的感染，不应随意使用，尤其要严控高级别抗生素的使用，遏制细菌产生耐药性。

“抗生素滥用最严重的危害在于导致细菌产生耐药性。一些产生耐药基因的细菌没有被抗生素杀灭，会继续传播耐药基因，久而久之，携带耐药基因的细菌会越来越多，造成抗生素失效，给治疗带来很大困难，也增加了治疗费用。”钟南山说，滥用抗生素包括在不该使用时使用、使用剂量不准确、使用频率及疗程不当，这些做法都会引发细菌耐药现象，最终导致“无药可用”。“超级细菌”的出现便是细菌产生耐药后的严重后果。

钟南山举例表示，氟喹诺酮类这一类的抗生素使用量比较大，在中国用的很多。目前对这类抗生素的耐药性已经达到了60%，这是全世界极少见的；由金黄色葡萄球菌引起的皮肤感染、内脏感染等，以往用青霉素类药物很有效，但是后来出现了耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)，已成为院内感染的重要病原菌之一；碳青霉烯类抗生素引入中国后，逐渐成为治疗严重细菌感染的主要抗菌药物之一。在广大基层地区，抗生素滥用更为普遍。一项调查数据显示，在基层，伤风感冒用抗生素的比例达到了60%—70%，而病毒性感冒根本不需要使用抗生素。“抗生素不等于消炎药。”钟南山在采访中多次强调。

以往，人们通过开发新的抗生素来解决细菌耐药问题，不断推出高级抗生素，但开发新抗生素的速度远远赶不上细菌耐药的脚步，加强抗生素管理，严控滥用，合理使用才是关键且有效的手段。

钟南山表示，抗生素滥用是我国和全世界都面临的严重问题，全球各国都在探索解决办法。在2016年于杭州召开的G20峰会上，应对抗生素耐药性问题被写入峰会公报，成为国家层面的战略问题。钟南山介绍，在我国，抗生素滥用和细菌耐药问题形势突出，通过行政手段进行相关的干预和管理。国家卫健委出台了一系列相关政策，对不该使用抗生素的疾病、高级别的抗生素给予界定和使用规范，例如，高级抗生素只有经过高级别的医生同意才能使用；同时，有意识地控制门诊和病房使用抗生素的比率。

但钟南山认为，行政手段是在形势严峻的情况下严控抗生素的一种措施，是种“非常手段”，从长远来看，还是要通过专业行为来推动抗生素的合理使用，包括提高广大医生合理使用抗生素的能力，让广大百姓明白不能随意使用抗生素，同时还要预防细菌感染、控制院内感染，只有这些方面的情况都得到改善，合理使用抗生素、遏制细菌耐药才能成为可能。

钟南山同时提醒，管理抗生素在于合理使用，而不是简单地减少用量，如果在该用某种抗生素时没有及时使用，也会延误治疗。

此外，抗生素滥用问题不仅出现于医疗环节，畜牧业、养殖业也是重灾区，需要全社会各方面的力量来共同遏制抗生素滥用问题。