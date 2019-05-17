爱吃糯米和山楂 女子胃成“模具”长出巨大胃石
女子爱吃糯米和山楂，胃竟成了“模具”，长出来一个完整贴合胃部形状的巨大胃石。经过手术，塞满女子整个胃的巨石被取出，女子恢复良好15日出院。
常女士52岁，家住黄陂农村。用糯米做成的糍粑、年糕等食物，是常女士的最爱。此外，当地出产山楂、柿子和大枣，这些水果及水果制品，也是常女士家中常备。除开这些喜好，她的饮食习惯与家人差距不大，素食多于肉类。
4月中旬，常女士出现胃胀与隐痛的症状，本以为是短暂的胃部不适，但一两周下来这种情况还是没有得到缓解。5月初，丈夫担心常女士身体，带她到武汉市中心医院做检查，结果发现常女士胃里有一个巨大的结石，需要由胃肠外科医生开刀取出。
经过相关术前准备，胃肠外科专家将常女士胃中的这个巨大结石完整取出。看到这个寄居在常女士体内的巨石，当事人和医护人员都吃了一惊，只见结石形状完全“复刻”了胃部形状，活像一个巨大的“逗号”，长度有15厘米。
武汉市中心医院胃肠外科主任王辉介绍，大量进食含鞣酸较高的果蔬如柿子、山楂、黑枣容易形成胃石，此外含粗纤维比较多的芹菜、韭菜，还有一些不好消化的食物如糯米、香菇、成条的蔬菜，也容易留在胃里形成食物残渣，与胃里已凝结的果胶、树胶附着一起形成巨大坚硬的胃石。王辉主任提醒，日常饮食一定要注意节制和平衡，不要偏食，尤其是富含鞣酸的食物更是不宜多吃。（记者武叶 通讯员简杰）
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