5个国家药用辅料标准修订草案公示
近日，国家药典委员会发布消息，拟修订醋酸纤维素、羟丙甲纤维素、微晶纤维素、微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物（曾用名：硅化微晶纤维素）和硬脂酸镁5个国家药用辅料标准，标准草案正在进行为期3个月的公示。
据了解，醋酸纤维素和羟丙甲纤维素可作为释放阻滞剂和包衣材料等，微晶纤维素可作为填充剂和崩解剂等，微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物可作为填充剂、润滑剂，硬脂酸镁可作为润滑剂。
对比《中国药典》2015年版，以上药用辅料的标准修订草案有多处值得关注。如，醋酸纤维素的检查增加微生物限度，“取本品，依法检查（通则 1105 与通则 1106），每1g供试品中需氧菌总数不得过1000cfu、霉菌和酵母菌总数不得过100cfu，不得检出大肠埃希菌”。羟丙甲纤维素的检查增加多项内容，如甲醇、环氧丙烷、异丙醇和甲苯（生产工艺中使用时测定），二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、二氧六环和苯（生产工艺中使用时测定），甲酸根离子、乙酸根离子和氯离子，并且在含量测定内容中对羟丙氧基增加第一法（气相色谱法）。微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物的标准修订草案则增加了二氧化硅含量测定。（记者落楠）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn