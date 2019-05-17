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宁夏4部门联合打击药品经营使用违法行为

2019年05月17日08:39 来源：中国医药报

5月15日，记者从宁夏回族自治区药品监管局了解到，该局联合自治区公安厅、自治区卫生健康委员会、自治区市场监管厅印发《关于开展严厉打击药品经营使用违法违规行为专项行动的通知》，从5月1日起，用6个月时间，在全区范围内开展严厉打击药品经营使用违法违规行为专项行动。

据悉，此次专项行动聚焦群众反映强烈的药品经营使用违法违规突出问题，通过联合发布通告，要求全区各药品经营使用单位对2018年1月1日以来药品经营使用行为进行全面自查。以药品经营使用单位是否存在无证经营使用药品，是否从非法渠道购进药品，是否经营使用假劣药品，是否违法违规销售、使用药品，是否未按规定储存、运输、使用疫苗等五个方面为重点进行整治，对检查发现的到期未报告、拒不报告、谎报、瞒报以及自查不认真、整改不到位，且继续从事违法经营活动的，一律从严查处。（记者董传阳）

(责编：许心怡、许晓华)


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