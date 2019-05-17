多个行业将开展职业病治理
国家卫生健康委职业健康司近日在四川省成都市召开职业病危害治理工作推进会。会议集中部署对矿山、冶金、化工等行业领域开展职业病专项治理工作。
国家卫生健康委职业健康司监察专员张宏波说，要把职业病预防工作作为根本措施摆在首要位置，持之以恒抓出成效。虽然目前工作还面临一些困难，但更要看到积极的方面：职业健康工作受到了党中央、国务院前所未有的重视；前8年的专项治理工作为后续工作打下了很好的基础，有很多成功的经验、做法可以借鉴；可以依靠利用的技术支撑力量还很多；这次专项治理工作的任务明确，程序清楚，便于操作。
张宏波表示，做好这次专项治理工作，一是要精心部署、强化考核，二是要深入宣传、加强培训，三是要指导帮扶、促进整改，四是要培育典型、示范引领，五是要强化监督、严格执法。（记者张磊）
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