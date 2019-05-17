公卫补助资金职防经费单列

记者从近日在京召开的国务院政策例行吹风会上获悉，职业病防治工作目前已纳入国家基本公共卫生服务范围。在国家卫生健康委和财政部下达的2019年公共卫生服务补助资金预算中，职业病防治工作以专项项目单独进行了列支。

国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之介绍，在2019年基本公共卫生服务补助资金中，关于职业病防治的项目重点包括3项内容：重点职业病监测、职业病危害因素监测和重点行业职业病危害现状调查。其中，重点职业病监测方案调整为，职业病监测病种由原来的10种扩大为28种——职业性尘肺病由3种扩大为13种，职业性肿瘤由3种扩大为11种。同时，积极拓展监测范围，监测点设置由地、市一级延伸到县、区一级，并在全国范围内选取300个左右的县、区开展主动监测工作。

吴宗之表示，职业病危害因素监测是2019年新增加的监测内容，主要是为了掌握矿山、冶金、建材等行业领域的相关情况，评估职业病危害因素对劳动者健康的影响，为职业病防治工作提供科学依据。（记者张磊）