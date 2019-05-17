公卫补助资金职防经费单列
记者从近日在京召开的国务院政策例行吹风会上获悉，职业病防治工作目前已纳入国家基本公共卫生服务范围。在国家卫生健康委和财政部下达的2019年公共卫生服务补助资金预算中，职业病防治工作以专项项目单独进行了列支。
国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之介绍，在2019年基本公共卫生服务补助资金中，关于职业病防治的项目重点包括3项内容：重点职业病监测、职业病危害因素监测和重点行业职业病危害现状调查。其中，重点职业病监测方案调整为，职业病监测病种由原来的10种扩大为28种——职业性尘肺病由3种扩大为13种，职业性肿瘤由3种扩大为11种。同时，积极拓展监测范围，监测点设置由地、市一级延伸到县、区一级，并在全国范围内选取300个左右的县、区开展主动监测工作。
吴宗之表示，职业病危害因素监测是2019年新增加的监测内容，主要是为了掌握矿山、冶金、建材等行业领域的相关情况，评估职业病危害因素对劳动者健康的影响，为职业病防治工作提供科学依据。（记者张磊）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn