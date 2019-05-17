产后汗多未必是“虚”

生完孩子后，很多新妈妈都会有这种感觉：即便安安静静地躺在床上休息，也是挥汗如雨，有些人认为这是产后体虚的表现。广东省妇幼保健院中医科潘明沃副主任医师指出，其实大多数情况下的产后出汗都是一种正常的生理调节现象，一般一周左右即可好转。产后可适当进行饮食调理，但不宜盲目进补。

产后出汗

大多一周可好转

潘明沃介绍，女性在怀孕后，为了满足胎儿的生长发育需要，身体都会经历一系列的变化，其中，循环血容量也会较孕前有所增加，与此同时，伴随着激素水平和能量代谢的变化，使得大量的水分和钠盐潴留在体内。待宝宝出生后，随着体内新陈代谢活动和激素水平的显著下降，机体不再需要那么多循环血容量了，之前潴留在体内的多余的水分也慢慢地排出体外了。所以生完孩子后的新妈妈都会觉得出汗特别多，但随着体内多余的水分被排泄出去后，一般一周左右的时间，这种出汗多的情况也就慢慢好转了。

对于这种生理性的产褥期出汗，新妈妈需要注意的是做好皮肤的清洁卫生，勤清洗，勤换贴身衣物及床单被褥，同时还要做好居室房间的通风换气，夏季气温较高时，还可用空调或电风扇辅助降降温，但要注意风口不要直接对着产妇吹，以免受凉感冒。

“但如果新妈妈出了月子了还一直大汗不止，或是出汗的时间多发生在夜间睡着后，汗出湿衫，醒来即止，那么则需要到医院检查一下，必要时可以在中医师的指导下进行辩证调理。”潘明沃说，汗是人体津液中的一种，过多的出汗会导致产后妇女出现气虚状态，表现为疲倦乏力、精神不振等，因此，当产后多汗时，可予以中医治疗。

产后超过一月还出汗较多的新妈妈不妨试试这个健脾养阴止汗保健药膳：黄芪15g、当归5g、山药10g、枸杞子10g、杜仲15g、女贞子10g、糯稻根20g、浮小麦30g，用1000ml水煮成600ml饮用，有益气养阴、补肾健脾、收敛止汗功效。

产后进补

不宜太急太快

潘明沃表示，在经历了妊娠、分娩的漫长过程后，新妈妈的身体会稍微虚弱一些，产后可在饮食上适当地进行调理，以促进身体各个机能更好地恢复，但需要注意的是，切勿刚生完就大补特补。一下补得太急太快，反而可能会加重新妈妈的胃肠负担，造成腹胀腹泻。一般来说，刚生完孩子的第一周，正常饮食即可，之后，再根据自己的体质，在正常饮食的基础上适当进补。

对新妈妈来说，最科学的进补是保证优质蛋白的摄入。蛋白质是维持生命与生长不可缺少的营养素，新妈妈产后补充充足的优质蛋白质，不仅有利于伤口的愈合，还能保证奶的质量，满足宝宝的生长发育需要。

新妈妈生完宝宝一周后可以适当吃一些鱼类、禽类、肉类、蛋、大豆及其豆制品等蛋白质丰富的食物，但也要注意适当控制进补的量，避免大量进补高脂肪、高蛋白营养品，以免造成脂肪积聚体内，导致新妈妈便秘或肥胖，而且大量进补高蛋白食物，还可加重宝宝的胃肠负担，造成宝宝胃肠功能紊乱或增加其过敏的风险。

另外，新妈妈在生宝宝的时候流失了一些血液，因此在产后也要注意适当增加含铁丰富的食物，如动物肝脏、动物血等，同时也要注意摄入维生素C含量高的新鲜蔬菜和水果，以促进铁的吸收和伤口的愈合。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）