喝咖啡有助于延长寿命？欧洲权威期刊最新研究告诉你
近日，发表在《欧洲流行病学杂志》上的一项研究显示，适量饮用咖啡与死亡率降低相关，就本研究而言，每天喝两杯咖啡能让预期寿命延长两年。
5月4日，该研究发表于《欧洲流行病学杂志》
通过对40项研究中的3852651名受试者以及45万多种死因分析，研究人员发现，在不考虑年龄、体重、饮酒状况、吸烟状况和咖啡中咖啡因含量等因素的情况下，喝咖啡与全因死亡率呈负相关。此外，该研究还指出，喝咖啡和死亡率的地区差异，欧洲和亚洲表现出比美国更强的负相关。
研究人员称，与不喝咖啡的人相比，适度饮用咖啡，如每天喝2-4杯，有助于降低全因和特定原因死亡率。
除了提高预期寿命外，喝咖啡还可以降低患癌症、心血管疾病、糖尿病或呼吸道疾病的风险。
适量喝咖啡为何能提高预期寿命?法国国家健康与医学研究所研究主任Astrid Nehlig告诉《星期日泰晤士报》：“这很难计算，咖啡对于注意力和思维敏锐性的提高可能是部分原因。”
事实上，《2015-2020美国居民膳食指南》中，把每天喝3到5杯不加糖不加奶油的咖啡，作为了健康生活方式的一部分。中国营养学会的《食物与健康-科学证据共识》指出，适量饮用咖啡(约每天3-4杯)可能降低2型糖尿病风险。国际糖尿病联盟、美国糖尿病协会等机构认为，糖尿病患者可以适量饮用咖啡，纯咖啡可以作为健康膳食的一部分。还有部分证据表明，咖啡能降低某些癌症的风险，例如乳腺癌、子宫内膜癌及肝癌。
不仅如此，运动营养专家认为，喝咖啡对运动还有促进作用。在进行健身前半小时喝一杯咖啡，能帮助人们在运动中维持专注力，提高运动耐力，有利于运动健身。
那么，每天可以喝多少咖啡呢?《咖啡与健康的相关科学共识》中建议：健康成年人，每天3-5杯是适宜的，即每天摄入不超过210-400毫克咖啡因。
本文参考资料：
①《欧洲流行病学杂志》2019-05-13《Coffee consumption and all-cause and cause-specific mortality: a meta-analysis by potential modifiers》
②《星期日泰晤士报》2019-05-12《Full-of-beans coffee lovers live two years longer》
③科信食品与营养信息交流中心官网2018-09-26五机构联合发布《咖啡与健康的相关科学共识》
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