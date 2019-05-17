网络问诊，上班族省心了

在北京从事媒体工作的邢可又一次打开手机里医疗健康APP，翻看自己关于“如何治疗青春痘”的问诊记录，打算根据医生的建议调整饮食习惯。“网络问诊可以说是我们上班族的福音。”邢可表示，他常用网络问诊与线下治疗相结合的方式解决身体上的一些小毛病。近年来，“互联网+医疗”发展迅速，包括网络问诊在内的相关服务与政策已悄然改变了人们的生活。

研发机器人让骨折精准复位

5月7日，由国家卫健委、福建省政府共同主办的“数字中国建设峰会·数字健康分论坛”在福建省福州市召开。在峰会上，国家卫健委发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发展情况的报告》，报告显示，全国目前已有158家互联网医院，“互联网+医疗健康”的政策体系基本建立，行业发展态势良好。报告还提出，国家卫健委将着力推动实现二级以上医院普遍提供线上服务、三级医院实现院内信息互通共享等“硬任务”。

宁夏回族自治区卫健委党组书记田丰年表示，宁夏通过“互联网+”建成了覆盖全区的居民健康档案和医疗卫生健康管理系统，向基层群众提供慢病管理、线上服务，开展“线上+线下”家庭医生签约服务，促进全民健康管理。

北京清华长庚医院执行院长董家鸿表示，医院已经研发了可穿戴设备和人工智能诊断系统，正在研发骨科机器人、实现骨折人工智能精准的复位。在医院管理方面，要以信息技术为支撑，实现各个学科和多个行政部门跨学科急救体系，极大地提升了治疗效率。

患者点赞“线上线下打通”

依据网络问诊的流程，患者按照自己对病情的初步判断，在网站上选择相关科室或者直接寻求知名度较高的医生，对其支付一定的咨询费，然后通过网上图文沟通向医生描述病情，最后由医生提供专业的指导和判断。如果患者不想单独付费咨询，便可以浏览其他相似的问诊病例，做一个简单的参考。

除了网络问诊之外，很多医院网站还向患者提供线下就医指南和网上预约服务，做到“线上线下打通”。例如，北京协和医院开发了“协和APP”，为患者提供预约挂号、在线建档、辅助科室预约、自助缴费等功能，患者接受诊疗后，还可以在线查询处方、填写满意度调查。

远程会诊对基层医院是利好

目前，网络问诊仍有一定的局限性。北京理工大学学生孙铭向笔者讲述了一次不愉快的网络问诊经历：“2018年10月，我因为学业紧张、心理压力较大，总是发烧。在网上向医生描述了症状，但医生总是含糊其辞，没有给出具体的病情判断。”在多次询问无果、服用推荐药不见效后，他还是选择去正规医院做线下检查。

对此，威海人民医院主治医师安景华表示，医疗是一门实践性很强的学科，一般医生在诊断疾病的过程中都会经过“视触叩听”的物理查体过程，而这是网络问诊无法实现的。“比如，患肺炎的病人需要医生每天拿听诊器根据肺部啰音情况进行判断。因此，网络问诊目前还是以辅助作用为主。”安景华说。对于“互联网+医疗”未来的发展前景，安景华仍表示肯定。她认为，“互联网+医疗”还有很多的应用场景，尤其是5G时代到来后，互联网或许会对诊疗产生颠覆性的改变。

在县级医院心内科工作了24年的主治医师姜献华看来，“互联网+医疗”的发展为基层医院带来的利好更突出。首先，为患者降低治疗成本的同时，网上远程会诊减少了危重病人在转院途中出现风险的可能性。其次，对基层医院来说，互联网打通了不同层级间医院的交流渠道。“基层医院的医生可以通过网络与合作医院讨论病例、视频同步会诊，大大增加基层医生对重症、难症病例的认识。”姜献华说。