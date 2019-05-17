人民网北京5月16日电 （记者杜海涛）记者从国家粮食和物资储备局获悉：夏季粮油收购工作即将开始。今年国家继续在主产区实行小麦最低收购价政策，执行范围为河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6省，最低收购价格水平为每斤1.12元（国标三等），执行时间为6月1日至9月30日。由中储粮集团公司作为政策执行主体，具体组织收购。

今年夏季粮油生产形势较好，有望获得好收成；小麦收购量将达1350亿斤，与上年持平略增。油菜籽预计收购量320万吨，保持在正常水平。国家粮食和物资储备局要求各地千方百计扩大收储能力。初步汇总，主产区已准备仓容1300多亿斤，基本能够满足收购需要。

《 人民日报 》（ 2019年05月17日 07 版）