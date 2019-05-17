人造奶只是个环保概念

近日，全球经济研究网站MishTalk的专栏作家迈克·舍洛克在一篇文章中介绍了更环保、更健康、更烧钱的人造奶。一时间，关于人造奶的话题吸引了众多关注。本期，针对大家的疑问，我来一一解答。

疑问一：人造奶是怎么生产出来的？安全吗？牛奶的主要成分很明确：蛋白质、脂肪、乳糖以及其他一些低聚糖、酶、维生素和矿物质等。人造奶是用生物工程的手段生产出牛奶蛋白，然后和牛奶中存在的其他物质一起加入水中，进行均质化，从而生产出“牛奶”。生物工程生产蛋白质的技术已经很成熟，而其他那些物质也都是常规的食品原料。把它们混合均质的工艺也是食品工业上的常规操作。也就是说：从技术上说，人造奶的安全性可以得到保障。

疑问二：跟正常奶相比，营养上有啥区别？牛奶的营养是由其中的成分提供的。绝大多数我们想要从牛奶中获得的营养，都可确定相应的原料成分，也都可加进去。把人造奶的营养做到跟正常牛奶没有实质性的区别，并不困难。

疑问三：口感跟正常奶一样吗？牛奶的口感主要来源于脂肪的含量。奶牛饲料中的一些风味物质也会进入牛奶中，对牛奶的风味产生明显影响。人造奶的口感可以通过调整脂肪的组成和含量实现“高度仿真”，而风味就要看以什么样的“牛奶风味”为目标了——比如国外那种“尽量不要有气味”的牛奶，就会比较容易接近。

疑问四：为什么要生产人造奶？牲畜饲养是温室气体的一大来源。从蛋白生产的角度说，饲养奶牛的方式对于水和土地的利用效率比较低。在这个意义上，人造奶相对环保多了。人造奶和人造肉一样，不需要养殖动物，也就避免了“虐待动物”的指控。至于媒体中宣称的“人造奶最大的优势在于更加健康”，其实是牵强附会。如果“人造奶”的目标是模拟牛奶，那么就应该是“牛奶里有的，加进去；牛奶里没有的，不能加”，所以所谓的“直接加入母乳低聚糖”，实质上加入了牛奶中没有的营养成分。如果把这种“营养强化”作为“更加健康”的理由，那么直接加到普通牛奶里进行“营养强化”也是一样的。

疑问五：有没有可能出现在中国人餐桌上？“生物工程手段生产蛋白”的优势在于直接、可控、纯度高。跟种植植物或者养殖动物相比，其生产成本要更高——至少在目前，生物工程手段生产的蛋白，通常是在药物、酶以及生物试剂方面。至少在短期内，人造奶即便是能够生产出来，价格跟常规牛奶相比也没有竞争力。“环保”和“动物福利”的标签，对于多数消费者没有吸引力；而 “人造”的标签加上更高的价格，是它在中国市场的致命缺陷。所以，即便在国外成功上市了，人造奶进入中国市场的机会也很小。▲