抱孩子多用“蛙式”
李 非
宝宝肉嘟嘟、一圈圈褶皱的大腿看起来很可爱，可平时你有没有注意到，这些一圈圈的“大腿皮纹”也能看出疾病征兆——髋关节发育不良。
通常，大多数宝宝腿上都有皮纹，且两腿呈“对应模式”，但有些宝宝会出现两腿皮纹纹路位置或数量不对称的现象，比如纹路高低不一，一边高一边低；一条腿有三条皮纹，另一条腿只有一条或两条。从骨科临床情况看，大腿皮纹不对称，是髋关节发育不良的表现之一，但不绝对。与此类似的表现还有两腿不一样长。如果出现以上情况，家长应及时带孩子就诊检查。另外，有数据显示，臀位出生的女孩，髋关节发育不良的发病率会高一些。
除了专业检查，家长可在家帮孩子自检：让孩子平躺在床上，两膝盖并拢，屈膝90度往外展，观察两腿外展幅度是否一样，如果有一侧展不开，则提示孩子髋关节发育可能有问题。给孩子换尿布时，如果发现孩子抗拒分开双腿，或发出骨骼响声，也应高度警惕。平时抱孩子时，建议家长多用“蛙式”抱法，这样能让宝宝髋关节保持外展，有利于发育。▲
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