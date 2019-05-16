为生命健康产业发展探路 杭州·桐庐（国际）生命健康产业先行试验区启动

人民网北京5月16日电 今日，“中国杭州·桐庐（国际）生命健康产业先行试验区”启动仪式及论坛在北京召开，至此，中国杭州·桐庐（国际）生命健康产业先行试验区将依法开展试验。

图为会议现场

据了解，先行试验区由国家发改委国际合作中心、杭州市桐庐县政府、杭州爱唯生命科技有限公司三方共建。与海南博鳌、秦皇岛北戴河在地理位置上形成上中下的空间格局，将创建成国内集“产学研用”一体化发展的细胞、基因、蛋白质等生命健康产业新技术、新产品源发地和应用试验地，为全国生命健康产业创新发展提供示范经验。

中共桐庐县委书记方毅在介绍推进先行试验区建设时表示，试验区将采取政府引导、法人实体为经济主体、技术产业资本多组合结构的发展模式，打造以“精准医疗大数据+基因医疗+细胞制药+再生医学+3D打印+中药饮片+新型医疗器械产品”为主导的全产业链生物产业基地。试验区启动建设后，将建立杭州（国际）细胞科技成果产权交易中心和桐庐（国际）细胞医学研究院，为试验区内的企业提供先进的科研实验平台和畅通的技术交流平台。并在国家发改委的支持下，开展国家创新药品上市许可持有人先行先试制度、新药成本补偿医疗服务及国内外医药企业跨地区跨境开展细胞临床及细胞产品生产基地等试点工作，努力破解生命健康产业的体制机制障碍，为生命健康产业发展探索新路径。

中共桐庐县委常委、桐庐县人民政府常务副县长周海静指出，长三角地区首个国家级生命健康产业先行试验区正式落户桐庐，这为桐庐县健康产业发展提供了更高端的发展平台和更广阔的发展前景。桐庐将全力抢抓机遇，为全国生命健康产业创新发展打造桐庐样本。

启动仪式上，还先后举行了“中国杭州·桐庐（国际）生命健康产业先行试验区”授牌仪式，“桐庐（国际）细胞医学研究院”、“杭州国际细胞科技成果产权交易中心”触球启动仪式。