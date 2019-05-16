运鸿集团应邀出席亚洲文明对话大会
亚洲文明对话大会于5月15日-22日在北京召开。大会围绕“亚洲文明交流互鉴与命运共同体”主题，立足亚洲、面向世界，覆盖了亚洲各个国家，又向世界各文明开放，充分展示亚洲文明的多彩魅力和中华文明的深厚底蕴，体现了兼收并蓄、共同进步的文明理念。大会的举办为促进亚洲及世界各国文明开展平等对话、交流互鉴、相互启迪提供了一个新的平台。
联合国可持续发展目标健康伙伴关系副总干事、中国运鸿控股董事局主席李玉保先生应邀出席大会开幕式，并表示，此次大会是共圆亚洲梦的重要举措，愿为构建人类命运共同体作出努力和贡献。
据介绍运鸿集团是当前中国“肽产业”的独角兽企业，拥有全球多项科技技术专利，并建立起肽产业的专利壁垒。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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