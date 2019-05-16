吃肉也可以减肥？

立夏后气温升高，衣衫日渐轻薄，囤积了一个冬天和倒春寒的肉肉，无处可藏，越来越多的爱美人士加入减肥大军。代餐粥、代餐饼干等代餐产品，以及生酮饮食法、明星食谱、苹果减肥法、碳水循环法等减肥方式，让人眼花缭乱。近来兴起的生酮饮食法，就颇受减肥一族的关注。

专家表示，细究五花八门的减肥方法发现，无论是代餐产品还是敷包类产品，都是通过极度的饮食控制减少身体热量，从而达到减少体重的目的。对此，专家表示，短期内靠极端的节食方法来减肥不可取，应从根本上改变饮食结构且适量运动。

概念 生酮饮食减肥法又叫“吃肉减肥法”

据记者了解，在国内，目前这个减肥方法还不是很流行，但在欧美国家非常盛行，曾有报道称，有位网友坚持生酮饮食减肥21天瘦了5公斤。

“所谓生酮饮食减肥，就是少吃甚至完全不吃碳水化合物，加大摄入蛋白质和脂肪。”湖南省中医药研究院附属医院心血管内科主任医师颜旭教授解释，碳水化合物即我们平常吃的主食、水果等含大量“糖”的食物；而自然界中的肉类，是含有蛋白质和脂肪最多的食物，所以在减重过程中，减肥者靠吃大量肉类来达到目的，这个方法又被称为“吃肉减肥法”。

比如，我们平均需要摄入1600大卡的能量来维持身体功能正常运转，之前，饮食结构是碳水化合物占比很大，而蛋白质和脂肪只是其次；碳水化合物摄入800大卡，蛋白质和脂肪各400大卡。实施生酮饮食法后，将减少碳水化合物的摄入，每天只能进食200大卡以内的碳水化合物，其余比例是由蛋白质和脂肪提供。

通过低碳水化合物、高蛋白和脂肪的饮食，人体产生一种称为“酮”的物质，本来人体是依靠葡萄糖来提供能量的，现在“酮”来代替它供能，在“生酮饮食”作用下，身体靠燃烧脂肪来维持机能。这种减肥方法的益处是：第一，节食减肥减掉的可能是水分，因其减肥消瘦原理是靠源源不断地将脂肪细胞转化为“酮”，以这样的形式来为身体供能，所以有效地减脂了；第二，大鱼大肉可以照吃，不需忌口；第三，食用大量碳水化合物可能带来偏头痛等疾病，而生酮饮食减肥法不一定会有。

观点 长期节食可能引发暴饮暴食且越减越肥

“短期内用极端节食方法减肥不可取，因为会使肌肉减少，导致基础代谢率降低。”颜旭认为，维生素A、D、E、K等脂溶性维生素的摄入不足，将导致免疫力低下。严格限制碳水化合物的摄入，身体则会燃烧脂肪酸而产生酮体，对肝脏或肾脏造成损害；长期摄入热量不足，会导致女性闭经，甚至影响生育能力；极端降低卡路里的摄取量，可能会导致心脏周围的脂肪增加、诱发心血管疾病。

极端的节食减肥法还会对肠胃造成影响，容易引起便秘。此外，减肥极易导致压力增大、心情烦躁抑郁，从而促进脑内皮质甾酮的分泌（一种肾上腺皮质激素，可用于肾上腺皮质功能减退症的替代治疗，副作用较大）。还会导致注意力低下、难以入睡而疲惫不堪。而且，长时间的节食会引发暴饮暴食，导致很多人体重反弹迅速，甚至越减越肥。

中医认为，过度肥胖多为“本虚标实”之症。本虚以气虚为主，若兼阴阳失调，可有阳虚或气阴虚，病在脾、肾、肝、胆及心、肺，临床以脾肾气虚为主，肝胆疏泄失调也可见；标实以膏脂、痰浊为主，常兼有水湿等。标本虚实之间，可有侧重、错杂，所以，可通过针灸、方药等多途径调节内分泌，达到减脂效果。

但总的前提是，遵循科学减肥原则，拥有良好心态，不要急于求成，应循序渐进改变不良生活习惯，从根本上改变饮食结构，适量运动，增加肌肉的含量、提高基础代谢率，从而达到长期减肥目的。

对策 饮食运动睡眠都科学才能持久减肥

“如何借助中医原理来减重，首先要认清体质，辨证分析，科学进行减肥方案的搭配。”颜旭针对五种肥胖体质类型，做了对策上的分析。

比如胃热滞脾型，脾运失常则水湿内停，久之则成肥胖，故宜清胃热泻胃火，导滞而祛脂。脾虚不运型，脾虚则气血无力，致水饮痰湿内阻，出现肚腹肥胖，故要健脾、利水。痰浊内盛型，有先天肥胖，或父母遗传，一般形体臃肿肥胖，故宜燥湿化痰。

再比如脾肾阳虚型，脾为先天之本，人体出生前，先天养后天，出生之后，后天养先天，肾气充足，脾气健旺，相反，脾气虚弱运行不畅，造成肥胖。还有气滞血淤型，两者相互作用、影响，互为因果，阻于组织、孔窍之间，而变得肥胖。

除了解上述中医原理外，颜旭建议从日常生活着手科学减肥，这样才可持久。

首先，要有合理的饮食结构。食物多样，谷类为主，不但可以提供充足的能量，还可以避免摄入过多的脂肪，建议每天吃50～100克粗粮，如小米、玉米、荞麦、燕麦等。摄取足量蔬菜和水果，成人每天吃400～500克蔬菜、100～200克水果。增加奶和乳制品的摄入，每天饮用300克奶或等量乳制品，可以为人体提供蛋白质、锌、钙等。脂肪摄入适量，居民烹调用油量推荐量为每天25克，控制高脂、高热量食物，如油炸类食物的摄入。多饮水，保证每天8杯水。

同时，保持运动的习惯。不一定要在健身房里大汗淋漓地运动，除了每天坚持30分钟的有氧运动外，还可减少坐着的时间，常走动一下，少乘电梯多走楼梯、限制看电视或者上网的时间等。

此外，要保证充足的睡眠。缺乏睡眠会导致新陈代谢减慢，还会导致体内的瘦素水平上升，而瘦素是管理食欲的一种重要激素，它的上升意味着食欲大增，然后会吃得更多，对减肥非常不利。（记者 杨蔚然 通讯员 王凯丽 苏芳）