午饭恐惧症 真的让人很尴尬

一日三餐对人来说再平常不过，若要是换在职场上，中午的那顿饭可就有学问了。最近，刚入职的小刘感到非常不适，因为不喜欢和同事一起吃午饭，总觉得自己不合群，还被同事吐槽没有团结精神，这也导致他现在一到中午就出现“午饭恐惧症”，苦恼不已。

刚入职同事请客很别扭

昨天下午，记者在南岸福天大厦外的一家面馆见到刘阳（化名）。他今年23岁，个不高1.7米左右，圆脸、微胖，戴一副黑色眼镜，在一家广告公司做新媒体运营。从交谈中发现，刘阳性格有点内向，加上右眼有伤，经常感到自卑。刘阳说，他4月初刚入职这家公司，“一开始人事部跟我说公司没有食堂提供午餐，吃午饭只有去楼下餐馆。”因为跟同事不熟，前两天刘阳就带饭到公司。

入职第三天中午，部门王姐突然在群里发话：“为了欢迎新同事小刘，今天中午请大家一起聚餐吃麻辣鱼。”刘阳所在的部门一共8个人，平常大家都是三三两两抱团吃午饭。但到了席间，刘阳感觉浑身别扭，“一眼望去有5人是女的，而且年纪都比我大，有的甚至是婶姨辈，聊天也都是结婚生孩子之类的，根本插不上话。”一个多小时的饭局下来，刘阳硬没说上几句话，都快憋出内伤了。

约午饭没去被同事吐槽

此后，同事们又约刘阳吃了2次午饭，“每次要么议论领导，抱怨这抱怨那，要么聊办公室八卦，我在一旁就像个电灯泡，而且楼下餐馆的饭菜很难吃。”刘阳说，和同事一顿饭浪费一个多小时，实在无聊，等到第3次、第4次……有同事约他，都被拒绝了。

加上年纪小不爱说话的性格，几次拒绝下来，刘阳给同事们留下了“不好相处”的印象，但他并未察觉到同事们对他态度的异样。时间一晃半个多月过去了，有一天部门罗经理突然叫住刘阳：“小刘，你最近工作挺好的，要是再打开一下自己，多跟同事团结交流就更好了……”罗经理的一番话刺激到了刘阳，“说我不团结，难道不喜欢和同事吃饭也有错？”

事后，刘阳从王姐那儿得知，因为多次约吃饭不成，有同事在背后吐槽他“独来独往没有团队精神”，甚至扬言以后都不会再约他吃午饭。

患上午饭恐惧症很尴尬

刘阳向记者坦言，自己无论怎样都融入不进去同事的午饭圈，渐渐地也就不喜欢和同事们一起吃午饭了，“没想到，这却遭来同事们的敌意，有时还故意躲着我。”

有几次刘阳单独出去吃饭，在餐馆碰到成群结队的同事，落单的自个显得特尴尬。于是，他开始排斥吃午饭，能拖就拖，“现在每到中午就感觉不到饿，但不吃又不行，要么等同事们出去完了我再出去，要么就点外卖送到公司。”

刘阳说，不跟同事们一起吃饭原本不想无聊浪费时间，但现在同事们这般对待自己，十分心寒。昨日，记者联系上部门罗经理，她说，公司崇尚的是“团结、快乐”文化，仅仅因为吃午饭的事就被同事孤立，那应该反思反思自己。罗经理也坦承，因为工作忙，花在处理员工关系问题上的时间不多，她会抽空召集部门同事多聚一聚，“只要在一起多交流，相信也不会出现这种情况。”

职场新人最易患“午饭恐惧症”

对于“午饭恐惧症”这一网络新名词，心理专家表示：不少职场新人都有这种心理恐惧，这其实是“社交恐惧症”的一种表现，这些人总是感觉自己弱小，过分在意别人如何看待自己，进而产生恐惧感。该症的具体表现为：换一个新的环境，就觉得自己与他人格格不入，很难融入他人交际圈子，经常感到拘束、紧张，即使与他人聚在一起，也不愿过多交流，导致人际关系变差。“午饭恐惧症”较多体现在一些性格内向、害羞的人身上。

调查显示，职场新人患上“午饭恐惧症”的正不断增加。加入一个新的工作环境，他们有的担心跟公司前辈一起吃午饭会有压力很拘谨，有的又因为找不到一起吃饭的同事被孤立，所以产生了午饭恐惧症。职场竞争相当激烈，职场人除了谨慎做事小心做人外，交际应酬更是有着诸多讲究。

延伸

午饭圈的 那些事儿

A耍小聪明被同事拉黑

梁宏今年35岁，在南岸四小区一家医药公司做销售，“部门有6个人，午饭基本都是轮流制，一般你请一顿，我请一顿，吃的都是家常菜，花费也自然要比食堂贵点。”

有次轮到部门杨小姐请客买单，但她却故意撒谎有事来不了，有时耍小聪明轮到她请客就吃点便宜的，甚至吃小面。渐渐大家都明白杨小姐的套路，“说白了跟我们不是一路人，现在我们吃午饭都不喊她了。”

B离职两年仍每天约午饭

一般来说，离职后很少跟前同事有来往，但婷婷却不一样。“我离职两年了，现在仍然每天中午约前同事一起吃午饭。”婷婷今年27岁，以前在江北红鼎国际A座一家金融公司做贷款业务，新的工作单位就在原来的公司隔壁。

“以前公司有两个耍的很好的姐妹，每天中午都一起组团吃饭。”婷婷说，即使到新公司，一到中午，三人还是不约而同地出门，手挽手下楼吃饭，“在一起什么都谈，新同事、办公室八卦、领导的一举一动，午饭吃的是交情，而不仅仅是花钱填肚子。”

C跟领导吃午饭尴尬想逃

“午饭圈”多是一些谈得来，能找到共同点的人，一般级别差不多的人会自动归一起，要是有领导的加入，就会莫名的尴尬。

陈菲最近就遇到过这样的尴尬事儿。她今年30岁，在渝北金童路一家国企上班，“单位有伙食团，以前同事每8人一桌，两周前办公室主任突然说要加进来跟我们一起吃午饭，气氛就一下子变了许多。”

陈菲说，自从主任加入“午饭圈”，以前嘻嘻哈哈的一桌子人突然安静了，不聊同事八卦了，也不敢议论领导了，每顿饭都吃的特别尴尬，只想赶快吃完“逃走”，感觉自己就是患上了午饭恐惧症。

测试

你有没有午饭恐惧症

你有午饭恐惧症吗？来看看以下这6条内容，自测一下自己身上是否存在类似的不良情况呢？

1.一到午餐时间就恐惧，不知道吃什么或不知道跟谁去吃；

2.不敢和同事同桌吃饭；

3.和同事吃饭总觉得很别扭，总觉得自己不合群；

4.到了吃饭的时间并不感觉到饿，过了吃饭的时间直到感觉到饿才去吃；

5.内心排斥吃饭的时间；

6.内心其实渴望和同事吃饭却不敢。

点评

午饭圈是不可忽视的社交圈

重庆资深投资人、创业导师杨明安表示，在职场中，很多人认为职场社交深不可测，其实不然，在某些社交场合下，只要稍微动动脑筋，还是很好融入到职场社交圈的。

例如吃午饭的事，如果你仅仅把跟同事吃午饭当作日常简单的一顿饭，那跟填肚子有啥区别。“午饭圈其实就是社交圈，对日常沟通深化同事间感情，有着得天独厚的优势，不可被忽视。”杨明安说，午饭就好比一场非正式交流，1个小时也刚好是跟同事破冰，建立联系最合适的时间长度。（记者 郎建荣）