为中西部农村培养中医类医学生1594名

教育部日前印发《做好2019年中央财政支持中西部农村订单定向免费本科医学生招生培养工作的通知》明确，2019年中央财政支持高等医学院校为中西部乡镇卫生院培养订单定向免费五年制本科医学生共计6700人，其中中医、蒙医、藏医和傣医医学生分别为1449、55、60和30人。

《通知》明确，免费定向本科医学生只招收农村学生，报考学生本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在农村，本人具有当地连续3年以上户籍。报考免费医学定向招生计划的考生均须参加当年全国统一高考，实行单列志愿、单设批次、单独划线，只招收农村生源，在本科提前批次录取。生源不足时，未完成的计划通过补征志愿方式从高分到低分顺序录取，直至完成计划。

《通知》显示，免费定向本科医学生录取后、获得入学通知书前，须与培养高校和定向就业所在地的县级卫生健康、人力资源社会保障行政部门签署定向培养和就业协议。（记者徐 婧）