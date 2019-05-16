国家药监局发布公告：5批次中药产品不符合规定
近日，国家药品监督管理局发布公告称，经河南省食品药品检验所等2家药品检验机构检验，5家企业生产的5批次中药产品不符合规定。
标示为河北康益强药业有限公司、河北全泰药业有限公司、成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司、新疆本草堂药业有限公司生产的4批次地黄不符合规定，不符合规定项目包括含量测定、酸不溶性灰分、总灰分；标示为宁夏西北药材科技有限公司生产的1批次薄荷不符合规定，不符合规定项目为性状。
公告指出，对上述不符合规定药品，相关药品监督管理部门已要求相关企业暂停销售使用、召回，开展不符合规定原因调查，并切实深入进行整改。（记者徐 婧）
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