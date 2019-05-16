甘肃集中销毁假冒伪劣“两品一械”

近日，甘肃省药品监管局举行侵权假冒商品集中销毁活动，销毁产品包括假冒伪劣药品、未经注册备案的医疗器械、不符合要求的化妆品等。

此次集中销毁的“两品一械”来源于2015年以来甘肃省药监部门在各类专项整治以及行政处罚案件中依法没收的产品。销毁按照无害化处置要求，在甘肃省危险废物处置中心进行，由甘肃省药品稽查局和媒体监督，保障销毁过程公开透明和安全环保。

甘肃省药监局今年将继续保持打击药品违法行为的高压态势，围绕社会关注度高、群众反映强烈的突出问题，通过监督检查和投诉举报等方式,坚决查处药品、医疗器械、化妆品违法违规行为，维护广大消费者的合法权益，确保人民群众用药安全。（记者丁怡媛）