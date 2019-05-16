贵州湄潭将健康促进融入扶贫
5月14日，国家卫生健康委在贵州省遵义市湄潭县召开贫困地区健康促进3年攻坚行动专题新闻发布会。湄潭县介绍了以健康促进县为抓手，把健康促进和健康扶贫整体推进的经验和做法。
湄潭县卫生健康局党组书记、局长王忠波介绍，近年来，湄潭县积极将健康融入美丽乡村建设、康旅基地建设、安全生产职业病预防、医药卫生体制改革、日常健康出行、环境综合整治、文体工作等7个方面政策体系。其中，将健康融入康旅基地建设，实现“医、养、游”串联发展；将健康融入安全生产工作，建立职业病防治安全管理体系，强力推进食品安全工程不断加强食品药品执法，近3年食品安全事故“零发生”；将健康融入日常出行，全力打造健身慢行系统，建设健康木栈步道80余公里，景观自行车道及人行步道25公里，建设农村社区体育健身场地93个，覆盖率达78.2%。
同时，湄潭县成立了以健康促进工作领导小组，推进健康教育进乡村、进家庭、进学校和阵地建设、基层骨干培训五大行动。此外，湄潭县多措并举打造村级健康教育骨干队伍，培训健康教育骨干880人、驻村干部133人、基层卫生人员186名。（记者于梦非）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn