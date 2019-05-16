贵州湄潭将健康促进融入扶贫

5月14日，国家卫生健康委在贵州省遵义市湄潭县召开贫困地区健康促进3年攻坚行动专题新闻发布会。湄潭县介绍了以健康促进县为抓手，把健康促进和健康扶贫整体推进的经验和做法。

湄潭县卫生健康局党组书记、局长王忠波介绍，近年来，湄潭县积极将健康融入美丽乡村建设、康旅基地建设、安全生产职业病预防、医药卫生体制改革、日常健康出行、环境综合整治、文体工作等7个方面政策体系。其中，将健康融入康旅基地建设，实现“医、养、游”串联发展；将健康融入安全生产工作，建立职业病防治安全管理体系，强力推进食品安全工程不断加强食品药品执法，近3年食品安全事故“零发生”；将健康融入日常出行，全力打造健身慢行系统，建设健康木栈步道80余公里，景观自行车道及人行步道25公里，建设农村社区体育健身场地93个，覆盖率达78.2%。

同时，湄潭县成立了以健康促进工作领导小组，推进健康教育进乡村、进家庭、进学校和阵地建设、基层骨干培训五大行动。此外，湄潭县多措并举打造村级健康教育骨干队伍，培训健康教育骨干880人、驻村干部133人、基层卫生人员186名。（记者于梦非）