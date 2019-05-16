2型糖尿病或致患癌风险升高

2型糖尿病可能导致多种癌症的患病风险升高，在男性中涉及11种癌症，女性则多达13种。这是上海交通大学医学院等机构科研人员新近对上海医联数据库中的信息进行分析后得出的结论。相关研究论文日前刊登在最新一期《糖尿病杂志》上。专家建议，应针对2型糖尿病患者制定特异性恶性肿瘤筛查及预防策略。

上海医联数据库是上海医联中心从主要综合医院和专科医院收集临床信息，并针对2013年以来上海市所有居民的相关信息创建的数据库。

中国是糖尿病患者数最多的国家。长期以来，人们一直猜测糖尿病和癌症之间存在关联，但之前报道的各类研究结果往往不一致。有鉴于此，上海交通大学医学院等研究机构就国内2型糖尿病与患癌风险之间的关联开展了迄今最大型的研究。科研人员对上海医联数据库中的信息进行了分析，确定了2013年7月至2016年12月的410191例无癌症病史的2型糖尿病成人患者。随后对患者进行随访以评估癌症进展情况，至2017年12月结束。

科研人员通过分析研究，共发现8485例新诊断的癌症病例。与一般人群中的男性和女性相比，患有糖尿病的男性和女性患癌症的风险分别高出34%和62%。

在男性中，风险最高的为前列腺癌：糖尿病导致患前列腺癌的风险高出86%。糖尿病还可能使男性患白血病、皮肤癌、甲状腺癌、淋巴瘤、肾癌、肝癌、胰腺癌、肺癌、结直肠癌和胃癌的风险升高。研究还发现，患食管癌的风险显著较低。

在女性中，风险最高的为鼻咽癌：糖尿病导致患鼻咽癌的风险高出两倍以上。糖尿病还可能导致女性患肝癌、食管癌、甲状腺癌、肺癌、胰腺癌、淋巴瘤、子宫癌、结直肠癌、白血病、乳腺癌、宫颈癌和胃癌的风险升高。相比之下，患胆囊癌的风险显著较低。（记者胡德荣）