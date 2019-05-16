幸福产业有了“健康边界”

作为六大幸福产业和健康中国建设五项重点任务之一，健康产业关系国计民生，市场潜力巨大。4月，国家统计局对外发布《健康产业统计分类（2019）》，清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春教授表示，健康产业的概念和分类是我国首次提出并付诸实践的。其贡献在于对健康产业的概念给出了一个较为清晰的界定；在分类过程中，考虑了国民经济行业分类和世界卫生组织对卫生业的分类方法。

产业链以健康为核心

“没有分类前，不少地方对健康产业的内涵、外延理解得不准确，不利于产业发展。比如，有的地方将健康产业当成一个筐，什么都往里装；有的分类又太狭隘，将健康产业仅仅理解为生物医药制造业；还有的打着健康产业的幌子，事实上只是在做房地产。”国家卫生健康委卫生发展研究中心主任傅卫说。

事实上，国家统计局曾于2014年发布《健康服务业分类（试行）》，但近几年健康产业的细分产业越来越多，新业态不断出现，与其他行业的融合不断加强，而且此分类办法也无法与修订后的《国民经济行业分类》相衔接，亟须进一步补充和调整。

国家统计局副局长鲜祖德表示，《健康产业统计分类（2019）》以《国民经济行业分类》为基础，从产业链的角度补充了健康产业所涉及的第一、第二产业内容。比如，健康产业中的第一产业包括动植物中药材种植、养殖和采集等。同时，为突出健康服务业新业态、新模式等特点，丰富调整了健康服务业等第三产业内容。

梳理统计分类发现，健康产业被划分成13个大类、58个中类、92个小类。其中，第一产业包括中药材种植、养殖和采集大类中的1个中类；第二产业包括医药制造，医疗仪器设备及器械制造，健康用品、器材与智能设备制造，医疗卫生机构设施建设4个大类；第三产业包括医疗卫生服务，健康事务、健康环境管理与科研技术服务，健康人才教育与健康知识普及，健康促进服务，健康保障与金融服务，智慧健康技术服务，药品及其他健康产品流通服务，其他与健康相关服务8个大类。

健康产业链到底要延伸多长？国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安说，在确定健康产业范围时遵循了几条基本原则：一是产品和服务的直接或最终用途是维护和改善人的健康状况，与健康直接和高度相关；二是以医疗卫生技术、生物技术和生命科学为基础；三是产业链划定原则，即在健康服务业基础上，延伸至不因为物理形态等变化而改变其健康目的和功能，如可以延伸至中草药种植业和养殖业，但不能延伸至钢材的生产制造；四是依据《“健康中国2030”规划纲要》等有关文件提出的重点任务，结合当前健康产业发展形成的新行业、新业态，比如新增加的智慧健康技术服务包括4个中类，分别是互联网+健康服务平台、健康大数据与云计算服务、物联网健康技术服务、其他智慧健康技术服务。

鲜祖德说，将物联网、智慧健康、云计算、天使投资等最新的科技与金融成果纳入进来，将使其在健康产业中正在和即将发挥的重要作用得到有效体现，同时使健康产业分类更具有前瞻性和适用性。

分类从花费向服务转变

事实上，此次健康产业分类研究制定过程中克服了诸多困难。

毛群安说，如何对医疗卫生服务进行分类就是个难题。“是按医疗机构来分类，还是借鉴国际标准从治疗服务、康复护理服务和公共卫生服务等角度分类？”如果按照医疗机构分类，统计数据比较容易获取，但医院卫生总费用越高，代表医疗卫生服务越好，这是普通消费者所不能接受的。为此，统计分类在考虑我国健康产业特点和实际发展状况的基础上，吸收了国际做法，将医疗卫生服务从简单的医院罗列，细分为治疗服务、康复护理服务和公共卫生服务等。尽管统计数据不易取得，但实现了医疗卫生服务分类从花费向服务的转变。（下转第2版）（上接第1版）

鲜祖德表示，这种调整有两方面好处，一方面有利于未来进行健康产业国际比较，按照服务功能进行分类，更符合国际卫生服务分类体系；另一方面有利于与我国现有的卫生费用核算体系对接，有利于下一步按照国际做法，基于功能法卫生费用开展健康产业核算。

健康产业范围如何界定？是只包括与疾病防治相关的内容，还是将环境保护、污染治理、环境卫生等内容纳入？这个问题也一直困扰着各方。对此，鲜祖德表示，统计分类强调健康产业产品（货物和服务）的最终用途是维护、改善、促进人的健康状况，与健康直接或高度相关。据此，环境保护、污染治理、环境卫生等内容应当纳入健康产业。

在如何与其他分类相衔接，突出反映健康产业新业态、新模式方面，统计分类也下了不少功夫。例如，大类“健康促进服务”下设置的中类“体育运动服务”，就与同期发布的《体育产业统计分类（2019）》进行了衔接。

后续工作将快步跟上

《健康产业统计分类（2019）》公布实施后，一系列配套工作将快步跟上。许宪春说，在此分类基础上，下一阶段的工作重点将转为产业核算。其中，如何将现有国民经济行业分类中包含的健康产业部分按照合理的指标进行劈分，将是核算阶段的难点。

鲜祖德表示，国家统计局将积极与国家卫生健康委等相关部门进行沟通，探索解决健康产业增加值核算中的基础数据来源等问题。初步计划，根据已有基础资料情况，先行开展健康产业中的健康服务业增加值核算，待健康产业有关统计调查制度完善后，进一步研究制定健康产业增加值核算方法，全面开展健康产业增加值核算工作。

鲜祖德说，健康产业统计分类是健康产业统计核算的基础，是监测健康产业发展状况、制定相关政策及加强宏观管理的基础，也是旅游、文化、体育、健康、养老等幸福产业统计核算体系的重要内容。其实施有利于规范和加强健康产业统计工作，确保健康产业统计范围和口径全国统一、数据可比，提高统计数据的权威性和政府统计的公信力，满足新形势下对健康产业统计工作的新要求，为推动健康产业规范、有序、健康发展提供有力的统计保障。

毛群安表示，健康产业子分类是未来的一个重点研究方向。比如，智慧健康方面可以分成智慧健康技术服务、智慧健康医疗服务、健康智能设备制造等，因此智慧健康这个细分产业又跨了一二三产业，且跨了不同的服务门类。国家在支持智慧健康服务发展过程中，如果单纯看智慧健康技术服务这个分类，是难以反映产业整体发展态势的，这就需要将所有门类放在一起整体考量，从而有的放矢地进行指导。但是，这项工作开展起来有难度，需要将整个产业类型搞清楚，然后进行细分，同时与国民经济的小分类进行对应。（首席记者 姚常房）