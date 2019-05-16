新版《北京市轨道交通乘客守则》实施 地铁车厢禁食禁外放音乐

今后，乘客在地铁车厢内进食、一人同时占用多个座位、采取违规进出闸机或伪造变造票卡等方式逃票、推销产品或从事营销活动、大声外放视频或音乐等五类不文明乘车行为，将被纳入个人信用不良记录。昨起，新版《北京市轨道交通乘客守则》及《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》正式实施。

据市交通委相关负责人介绍，《北京市轨道交通乘客守则》《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》此前已向社会公开征求意见，得到了市民的广泛关注和积极参与。实施后，将进一步加大对乘坐轨道交通不文明行为的惩治力度。

新版《北京市轨道交通乘客守则》中明令禁止多项行为，包括禁止吸烟（含电子烟）、随地吐痰、便溺、吐口香糖、乱扔废弃物、乱写乱画；禁止携带活禽、猫、狗（警犬、导盲犬除外）等宠物以及其它可能影响轨道交通运营或其他乘客的动物乘车；禁止大声喧哗或者弹奏乐器、外放音乐等；不得一人同时占用多个座位，不得踩踏车站和车厢内的座席；不得携带容易造成污损、有严重异味或者无包装易碎的物品、未妥善包装的肉制品及其他影响公共卫生的物品；不得在列车车厢内进食（婴儿、病人除外）；不得私自张贴、悬挂物品；不得推销产品或从事营销活动；不得在车站、车厢使用折叠自行车、各类滑板车、自动平衡车、滑轮鞋、滑板等，不得携带充气气球进站乘车。

根据《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》，记入个人信用不良信息的不文明乘车行为共五项，包括：采取违规进出闸机、伪造变造票卡等方式逃交票款；在列车车厢内一人占用多个座位；除婴儿、病人外，在列车车厢内进食；推销产品或从事营销活动；大声外放视频或音乐。对不文明乘车行为劝阻制止不听的，地铁运营单位有权拒绝提供乘车服务，并报告公安和交通执法部门，市交通执法部门将其记录个人信用不良信息，公安机关依法进行处理。行为人若想采取补救措施，可通过主动参加轨道交通志愿服务进行不良信息修复。此外，自然人认为个人信用不良信息有误的，可以向市交通执法部门申请个人信用不良信息复核，市交通执法部门将进行核查并做出处理。（记者 金可 王谌）