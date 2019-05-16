新版《北京市轨道交通乘客守则》实施 地铁车厢禁食禁外放音乐
今后，乘客在地铁车厢内进食、一人同时占用多个座位、采取违规进出闸机或伪造变造票卡等方式逃票、推销产品或从事营销活动、大声外放视频或音乐等五类不文明乘车行为，将被纳入个人信用不良记录。昨起，新版《北京市轨道交通乘客守则》及《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》正式实施。
据市交通委相关负责人介绍，《北京市轨道交通乘客守则》《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》此前已向社会公开征求意见，得到了市民的广泛关注和积极参与。实施后，将进一步加大对乘坐轨道交通不文明行为的惩治力度。
新版《北京市轨道交通乘客守则》中明令禁止多项行为，包括禁止吸烟（含电子烟）、随地吐痰、便溺、吐口香糖、乱扔废弃物、乱写乱画；禁止携带活禽、猫、狗（警犬、导盲犬除外）等宠物以及其它可能影响轨道交通运营或其他乘客的动物乘车；禁止大声喧哗或者弹奏乐器、外放音乐等；不得一人同时占用多个座位，不得踩踏车站和车厢内的座席；不得携带容易造成污损、有严重异味或者无包装易碎的物品、未妥善包装的肉制品及其他影响公共卫生的物品；不得在列车车厢内进食（婴儿、病人除外）；不得私自张贴、悬挂物品；不得推销产品或从事营销活动；不得在车站、车厢使用折叠自行车、各类滑板车、自动平衡车、滑轮鞋、滑板等，不得携带充气气球进站乘车。
根据《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》，记入个人信用不良信息的不文明乘车行为共五项，包括：采取违规进出闸机、伪造变造票卡等方式逃交票款；在列车车厢内一人占用多个座位；除婴儿、病人外，在列车车厢内进食；推销产品或从事营销活动；大声外放视频或音乐。对不文明乘车行为劝阻制止不听的，地铁运营单位有权拒绝提供乘车服务，并报告公安和交通执法部门，市交通执法部门将其记录个人信用不良信息，公安机关依法进行处理。行为人若想采取补救措施，可通过主动参加轨道交通志愿服务进行不良信息修复。此外，自然人认为个人信用不良信息有误的，可以向市交通执法部门申请个人信用不良信息复核，市交通执法部门将进行核查并做出处理。（记者 金可 王谌）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn