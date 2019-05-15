外卖健康证不能沦为摆设

日前，有外卖平台送餐人员被媒体曝光未体检便以“150元”的假证通过了平台审核实现接单。据了解，在外卖健康证的办理、审核环节，这样的情况并非个例。一个伪造健康证“灰产”的出现，无疑给消费者的身体健康埋下了深深的隐患。

问题，往往指向症结所在。伪造健康证能有生存空间，说明在办证、核证环节上有空子可钻。比如，对于外卖送餐人员是否必须持有健康证，目前法规仍未完全统一。虽然很多地方在针对网络餐饮服务出台的食品安全监督管理办法中，已要求送餐人员必须持证上岗，但国家层面的统一法规对此还没有明确规定。面对这样的情况，外卖服务平台方更应着眼行业长远发展，而主动强化管理职责。可实际上，有些平台的做法却与之南辕北辙。

比如，为吸引更多送餐者承接订单，一些平台对“新手期”送餐人员采取健康证豁免政策。就是说，在你首次注册为该平台外卖员的一段时期内，无需提供健康证明即可抢单。进而，审核技术的不过关，又让伪造假证有了可乘之机。不过，治理这一乱象真是道难题吗？恐怕不是。随着社会治理“一张网”的织牢织密，证件号在网上一经查询，便足以令假证无从遁形。很多时候，通过制度完善和信息化手段的运用，以往令人头疼的一些规则漏洞大都能实现有效封堵。

因此，当治理工具和手段越来越充足、完备的时候，治理的效果如何，就更多体现在决心和方法上。既要拿出决心，在工具和手段的引进、建设上毫不犹豫；也要讲究方法，最大限度地发挥网络化、信息化治理的优势，把影响行业健康发展的隐患掐灭于萌芽状态。外卖健康证乱象带来的思考，正在于此。 （毛梓铭）