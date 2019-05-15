朝鲜蚌刺身

过河朝鲜蚌

中式炭烧生蚝

日式黄金酱焗生蚝

芝士黑松露焗生蚝

文/广州日报全媒体记者高敏华、何钻莹

图/广州日报全媒体记者高敏华、苏韵桦

告别了微风细雨的春天，炎炎夏天又拉开了序幕。在热辣辣的夏天，最惬意的莫过于一杯冰冻啤酒灌下肚，再上一桌海鲜，那叫一个痛快。你还在纠结到底是居家烹制海鲜，还是出门觅食？吃货不做选择，两者都要，那就跟着《广州日报》走吧。

广佛觅食：

刺身朝鲜蚌：冰爽一“夏”

怎么吃海鲜最原汁原味？

答案当然是刺身。广州荔湾那家竹溪名宴在今个夏天就为食客准备了一道过桥朝鲜蚌。厨师端着一个大“盆景”上桌，往一个黑色小瓶子里加少量水，水与干冰发生作用，顷刻之间冒出白色的雾气，配合装饰在“盆景”上的花和树，宛如仙境。

你以为这是餐前的表演？其实细看会发现砌成小山形状的冰块上铺了一层朝鲜蚌。片状的蚌肉只有1.5毫米厚，在冰块的映衬下显得晶莹剔透，让人垂涎欲滴。旁边还有切成条状的蚌肉。蚌片刺身可以直接生吃，鲜滑、冰爽。当然也可以先在煮开的姜葱水里烫上一分钟，加入烫熟的木耳块、芋丝、丝瓜块、腐竹、萝卜丝，浇上用清远老母鸡、浙江的陈年火腿和猪骨熬成的高汤。先吃一口爽脆的蚌肉，再喝汤，近十种食材的味道在口腔内迸发，一时之间竟难以判断勾起味蕾的味道是哪一种。

蚌条的吃法亦如此，店里的行政总厨林汉华建议蚌条最好烫上两分钟。由于底下铺了厚厚的冰块，在一顿饭的时间内，蚌肉都能保持最大的新鲜度以及最清凉的口感。

炭烧生蚝：鲜甜一“夏”

生蚝被誉为“海中牛奶”，因其较高的营养价值，鲜美的味道，爽滑的口感，历来被众多食客追捧。

如果不吃刺身生蚝，多数朋友会选择蒜蓉烤生蚝，这是最普通的做法。佛山皇冠假日酒店大厨把蒜蓉做了稍微调整，先将蒜蓉炸至金黄，加上油、葱、黑椒碎、彩椒，再加入适量盐和生抽调味，最后放在生蚝上用炭烧。这样烧生蚝比普通的蒜蓉生蚝味道更加鲜美，甘香清甜。看着挺着肥嘟嘟肚子的生蚝在火上抖动，吱吱作响，这样的诱惑谁能抵挡得住？

居家制作：

铁板黄金酱焗生蚝

材料：生蚝、日式蛋黄酱、鸡蛋黄、牛油

制作：先用日式蛋黄酱、鸡蛋黄以及温牛油调制成金黄酱料；再在肥鲜透明的蚝肉上铺一层厚厚的黄金酱汁；最后用铁板烧或者烤箱烘烤。

点评：铁板的高温让靠近蚝壳边缘的黄金酱呈现焦黄色，让人垂涎欲滴。酸甜的黄金酱与生蚝的鲜美配合得相得益彰，一口下去感觉吃货真的是被这个世界宠爱着。

芝士黑松露焗生蚝

材料：生蚝、黑松露酱、奶油、牛油、马苏里拉芝士

做法：用黑松露酱加上奶油和牛油调制成基础酱汁，铺在生蚝上；接着在生蚝上铺适量马苏里拉芝士；最后放入烤箱烘烤；肥美的蚝肉沐浴在黑松露酱汁之中，被融化的芝士包裹完全锁住酱汁，出炉后再放上两片薄薄的黑松露即可。

点评：用叉子舀起蚝身，拉出长长的芝士拉丝，入口满是浓香。

黑松露特别的香气与蚝本身的海水味道在口腔中碰撞，让味蕾瞬间被征服。