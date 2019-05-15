【2018年“国抽”报告细览】祛斑/美白类化妆品抽检样品不合格率为0.4%

2018年，全国共抽检祛斑/美白类化妆品3498批（数据截至2018年11月16日）。其中，检出不合格样品14批，不合格样品检出率为0.4%。

产地为广东省的问题产品较多

不同产地产品抽检情况

抽检结果显示，本次祛斑/美白类化妆品国抽，共抽检进口产品718批，未检出不合格样品；国产产品共抽检2780批，检出不合格样品14批，不合格率为0.5%。

其中，产地标示为广东省的样品共1293批，检出不合格样品12批，不合格率为0.9%；产地标示为浙江的样品共268批，检出不合格样品1批，不合格率为0.4%；产地标示为辽宁的样品共2批，检出不合格样品1批。其他产地包括北京102批、上海864批、江苏154批、浙江267批、海南44批、福建14批、天津10批、湖北6批、湖南6批、山东3批、云南7批、甘肃1批、安徽2批、河南2批、陕西1批、黑龙江1批，均未检出不合格样品。

不同抽样区域抽检结果

从抽样区域看，本次国抽，省会城市共抽样753批，检出不合格样品9批，抽检样品不合格率为1.2%；直辖市抽样343批，未检出不合格样品；地级市抽样1234批，未检出不合格样品；市县/区县抽样1083批，检出不合格样品5批，抽检样品不合格率为0.5%；县以下地区抽样85批，未检出不合格样品（见图1）。

不同抽样场所抽检结果

从抽样场所看，本次国抽，在专卖店共抽检1474批，检出不合格样品4批；超市共抽检773批，未检出不合格样品；商场共抽检620批，未检出不合格样品；集散市场共抽检82批，检出不合格样品4批；药店共抽检72批，检出不合格样品1批；美容美发场所20批，未检出不合格样品；网络经营店共抽检61批，检出不合格样品4批；小商店共抽检396批，检出不合格样品1批（见图2）。

标示生产企业产品抽检情况

抽检结果显示，本次国抽，共抽检进口产品718批，其中，以澳大利亚、日本、法国、韩国的产品居多，其余样品来自美国、英国、瑞士、中国台湾等国家和地区，均未检出不合格样品。

国产样品共抽检2780批，分别来自500余家企业，其中以上海卓多姿中信化妆品有限公司、伽蓝（集团)股份有限公司、珀莱雅化妆品有限公司、科丝美诗（中国）化妆品有限公司等企业的产品居多。而检出不合格产品较多的企业是广州澳鑫化妆品有限公司，共有5批；其余有9家企业各检出1批。

不合格原因主要是非法添加

承检机构依据现行标准进行检验和判定发现，祛斑/美白类化妆品主要存在以下 问题。

一是汞超标。根据《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定，汞的限制含量为1mg/kg，此次抽检发现，汞含量超标的样品共8批（其中组合包装样品有两个样品都检出汞超标的有1批），检出值最高为11150mg/kg，最低为22.55 mg/kg。分析认为，主要是一些生产企业为追求快速美白效果，非法添加禁用组分汞。而长期使用汞含量超标的祛斑/美白类产品，容易产生汞蓄积，给使用者健康带来危害。

二是检出禁用组分糖皮质激素。此次抽检，共检出的禁用组分糖皮质激素分别包括倍他米松、倍他米松戊酸酯、地塞米松、氯倍他索丙酸酯、曲安奈德、曲安奈德醋酸酯。其中，含倍他米松戊酸酯样品3批，检出值最高为249.8μg/g，最低为28.3μg/g；含地塞米松样品3批，检出值最高为472μg/g，最低为290.8μg/g；含倍他米松、氯倍他索丙酯、曲安奈德、曲安奈德醋酸酯样品各1批，检出值分别为11.67μg/g、11.4μg/g、98.91μg/g、101.34μg/g。由此可见，祛斑/美白类产品中非法添加糖皮质激素的现象比较严重。

三是企业擅自修改产品保质期。抽检发现，1批产品的包装仅标注了限期使用日期。但通过批件载明的保质期推算，其生产日期滞后于抽样日期。检验人员分析认为，不排除是企业擅自延长了产品的保质期。

（摘编自《2018年国家化妆品监督抽检工作总结报告》）