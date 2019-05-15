成年人思想未必成熟 英国研究称人脑到30岁才发育完全
【环球网综合报道】大众普遍认为青春期过后人体就发育成熟了。许多国家的法律也规定，18周岁以上的公民即是成年人。然而剑桥大学的研究人员却不这么认为。据美国时尚杂志《Cosmopolitan》报道，该校的一项最新研究显示，人的大脑至少要到30岁才能完全发育成熟。
参与该研究的皮特 琼斯(Peter Jones)教授表示，人类分别从教育体系、医疗体系和法律体系等角度对“成年”给出不同的定义，从而为解决许多社会性、群体性的问题提供了便利。但是，这种定义并没有关注每个人大脑发育程度的个体差异。
琼斯表示，规定一个准确的成年年龄是非常荒谬的，因为从青春期到成年的过渡是十分微妙的，这是一个长期的过程，一般来说不会在30岁之前完成。
另有专家称，人类的大脑在30岁之前还没完全发育成熟，因为大脑皮层依然在经历一系列的变化，而正是这些变化才导致每个人有自己独特的性格和行为方式。(实习编译：胡粤杨 审稿：王战涛)
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