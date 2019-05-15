化妆品安全知识问答：常用的洁面产品有哪些？

问：常用的洁面产品有哪些？各自有什么特点？

答：常用的洁面产品有洗面奶、清洁霜、卸妆油、磨砂膏以及去死皮膏（凝胶）等。

（一）洗面奶

根据洁面原理的不同，洗面奶可分为表面活性剂型和溶剂型两类。表面活性剂型洗面奶是通过配方中表面活性剂的洗涤和发泡作用除去面部污垢。此类产品的特点是泡沫较多，若其中发挥洗涤、发泡作用的表面活性剂是皂类成分，则去污力强，同时脱脂力和刺激性也较大，不适用干性皮肤及敏感性皮肤；若配方中的洗涤成分是氨基酸类表面活性剂，则洗涤作用温和无刺激，且泡沫丰富细腻，洗后皮肤无紧绷感，适合各类皮肤使用。溶剂型洗面奶属于乳剂类产品，是通过产品中的水性成分和油性成分分别溶解掉皮肤上的亲水性污垢和亲油性污垢，达到清洁的目的；此类产品属于无泡沫型，使用过程中不发生脱脂现象。

（二）清洁霜

一种半固体膏状乳剂类制品，特别适用于干性皮肤。其一方面是利用表面活性剂的去污作用，另一方面是利用产品中的油性成分作为溶剂，溶解皮肤上的污垢、油彩、色素等，特别是对深藏在毛孔深处的污垢有良好的去除作用。清洁霜的清洁作用强于洗面奶，适合化妆人群选用；其对皮肤刺激性小，用后在皮肤上留下一层滋润性的油膜，使皮肤光滑、柔软，尤其是对干性皮肤，有很好的保护作用。

（三）卸妆油

由液态的油性原料和表面活性剂组成，目的是为迅速清除浓妆或重垢而设计的洁肤产品，清洁力强于清洁霜。其洁肤原理是以“油溶油”的方式来溶解皮肤表面的油溶性彩妆及其他油溶性污垢，其中的表面活性剂可与彩妆、油污融合，再与水进行乳化，冲洗时将污垢除去。

卸妆油的使用方法比较特殊，在手及面部干燥无水的情况下，直接将卸妆油涂抹或用卸妆棉蘸取涂于睫毛、眼影等彩妆以及鼻翼两侧等部位，轻轻按摩，将彩妆及油污溶解于卸妆油中，稍后用手蘸取少量水在面部画圈至乳化变白，时间在1～3分钟，然后用大量温水冲洗干净。用油性过大的卸妆油后最好再用温和型洗面奶清洗一次，以清除皮肤表面剩余的过量油脂。另外，除卸妆油以外，还有卸妆水和油水分层剂型的卸妆产品。

（四）磨砂膏

一种含有微小颗粒的磨面清洁膏霜。通过微细颗粒与皮肤表面的摩擦作用，有效清除皮肤上的污垢及皮肤表面脱落的死亡角质细胞；同时，通过摩擦刺激可促进皮肤血液循环及新陈代谢，舒展细小皱纹，增进皮肤对营养成分的吸收。通常来说，磨砂膏较适用于皮肤粗糙者，属于深层次洁肤产品，清洁效果彻底、全面，但对皮肤的损伤性也较大，不能频繁使用。

（五）去死皮膏

去死皮膏也属于深层洁肤产品，配方主要由膏霜基质原料、磨砂剂、去角质剂等组成。其与磨砂膏的不同之处在于磨砂膏完全是机械的摩擦作用，而去死皮膏的作用原理包含化学性和生物性作用，适用于中性皮肤及不敏感的任何皮肤，一般每周使用一次即可。去死皮膏对皮肤损伤是否较大取决于去除死皮的功效成分，若去死皮成分为摩擦剂和果酸类化学性剥脱剂，对皮肤损伤较大，刺激性较强；若选用溶角蛋白酶类生物性成分，则作用温和，不会影响皮肤健康。

（六）浴液

又称沐浴露，是洗浴时直接涂敷或借助毛巾等用品涂擦于身体表面，经揉搓达到清除身体污垢目的的沐浴用品。从洗涤成分来看，目前的浴液制品主要有两类：一类是以皂基表面活性剂为主体的浴液；另一类是以各种合成表面活性剂为主体的浴液。性能优良的浴液应泡沫丰富、易于冲洗、温和无刺激、香气怡人，并兼具滋润、护肤等作用。

浴液配方的主体构架分为洗净剂、调理剂和其他辅助添加剂等。其中洗净剂主要为表面活性剂，调理剂一般包括水溶性霍霍巴油、水溶性羊毛脂、乳化硅油等油脂类物质，它们具有良好的润肤及降低产品刺激性等特点，可避免洗浴过程中对皮肤产生的过度脱脂作用，使皮肤光滑、润泽。

（摘编自《化妆品安全知识读本》 中国医药科技出版社出版 谷建梅主编）