改掉这些坏习惯 轻松拥有一口漂亮牙齿

【环球网综合报道】随着人们审美眼光不断提高，牙齿的美观越来越受到重视。一口整齐洁白的牙齿会让我们更受欢迎, 在社交活动中更具魅力。然而生活中不经意养成的一些小习惯久而久之会有损牙齿的美观。想保持迷人的微笑？一起跟随美国时尚杂志《Cosmopolitan》改掉这些坏习惯吧!

嚼笔头

嚼笔帽、笔头、眼镜腿等坚硬物，这些无意识的小动作不仅会使牙齿咬合关系错乱，还有可能引起牙齿破裂，甚至可能导致颞下颌关节紊乱综合征。

用牙齿咬开包装袋

咬开塑料包装袋、咬断新衣服的标签、咬开瓶盖......这些习惯对牙齿危害很大。要记住，牙齿不是“开箱工具”，不要偷懒，找出剪刀或开瓶器没有那么麻烦!

啃指甲

手指上有很多细菌，咬手指不仅不卫生，坚硬的指甲还会破坏脆弱的牙釉质!

睡觉磨牙

牙齿与牙齿之间的直接摩擦会对牙釉质造成很大的伤害，并使牙齿变得敏感、脆弱，继而引发牙龈炎、牙龈萎缩等症状。睡觉磨牙有很多原因，主要包括营养不均衡、精神压力过大等，应及时查明磨牙的原因，以便对症下药。

刷牙太用力

刷牙是保持口腔卫生的必要手段，但用力过大时会造成牙齿表层釉质与牙本质之间的薄弱部位过分磨损，形成楔状缺损(在牙龈与牙颈部交界的凹陷)。甚至引发牙齿过敏、继发龋坏、牙髓暴露等问题。

想拥有一口漂亮的牙齿，还需格外注意饮食。少吃糖分过高且黏着性强的零食，这些甜食容易附着在牙面上损伤牙釉质。另外，碳酸饮料中的碳酸也会损伤牙齿的牙釉质。最后提醒大家一定要多喝水，因为口干舌燥时，唾液稀释食物中酸的能力下降，蛀牙的风险也随之提高。(实习编译：胡粤杨 审稿：王战涛)