多久没洗车了？法国研究发现车内细菌数量是厕所10倍！

【环球网综合报道】你还记得你上一次洗车是什么时候吗？如果你的回答是“很久以前”，那你可要注意了!法国健康杂志《TOPSANTE》公布的一项调查结果显示，汽车内的细菌数量竟然是厕所的10倍!

该调查随机抽取了1300部共享汽车和1200部私家车，结果发现，汽车方向盘平均每平方厘米就有800种细菌，而洗手间的抽水马桶每平方厘米仅有80种左右。共享汽车的卫生状况更是令人担忧，车内门把手、GPS屏幕、托架式杯托……上面的细菌种类竟然高达每平方厘米500余种。

车内常见的细菌主要包括有大家熟知的葡萄球菌，它可通过多种途径侵入机体，导致皮肤或器官的多种感染，主要引起化脓性炎症，甚至败血症;另外还有蜡样芽孢杆菌，它与少数食物中毒有关，包括一些严重的恶心、呕吐以及腹痛等;当然还有大肠杆菌，正常情况下，大多数大肠杆菌是非常“安分守己”的，但在机体免疫力降低、肠道长期缺乏刺激等特殊情况下，大肠杆菌会起严重腹泻和败血症。

为什么汽车内细菌数量如此之多呢？专家表示，汽车车舱内温度和湿度较高，给细菌繁殖创造了良好的环境条件。除此之外，经常在车里吃东西或者化妆也会显著增加细菌数量。快去给你的爱车做个全面的清洁吧!(实习编译：胡粤杨 审稿：王战涛)