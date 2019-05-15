【曝光台】南京白敬宇制药5个月内3次被药监部门“点名”

5月10日国家药品监管局发布的《关于23批次药品不符合规定的通告》（以下简称《通告》）显示，经江西省药品检验检测研究院等4家药品检验机构检验，标示为南京白敬宇制药有限责任公司（以下简称“南京白敬宇制药”）等8家企业生产的23批次药品不符合规定。

在不符合规定药品中，标示为南京白敬宇制药生产的盐酸金霉素眼膏共占16批次，均为粒度不合格。记者查询中国健康传媒集团食品药品舆情监测系统发现，5个月内标示为南京白敬宇制药生产的盐酸金霉素眼膏已被药监部门3次“点名”。2018年12月17日，国家药监局网站发布的《江苏省2018年第4期药品质量公告》显示，标示为南京白敬宇制药生产的一批次盐酸金霉素眼膏粒度不合格。2019年3月22日，国家药监局发布《关于36批次药品不符合规定的通告》，

标示为南京白敬宇制药生产的20批次盐酸金霉素眼膏也因粒度不合格被通告。

此次被《通告》点名的另外7家企业生产的7批次药品是：标示为山西振东泰盛制药有限公司、哈药集团生物工程有限公司生产的2批次紫杉醇注射液不符合规定，不符合规定项目为可见异物；标示为河北康益强药业有限公司、河北全泰药业有限公司、成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司、新疆本草堂药业有限公司生产的4批次地黄不符合规定，不符合规定项目包括含量测定、酸不溶性灰分、总灰分；标示为宁夏西北药材科技有限公司生产的1批次薄荷不符合规定，不符合规定项目为性状。

对上述不符合规定药品，相关药品监督管理部门已要求相关企业暂停销售使用、召回，开展不符合规定原因调查，并切实深入进行整改。

国家药监局要求相关省级药品监督管理部门对上述企业和单位依据《中华人民共和国药品管理法》第七十三、七十四、七十五条等规定对生产销售假劣药品的违法行为进行立案调查，自收到检验报告书之日起3个月内完成对相关企业或单位的调查处理并公开处理结果。