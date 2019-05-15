WHO公布认知症预防指南 预计2050年全球患者将达1.5亿

【环球网报道 记者 王欢】据日本共同社5月15日报道，世界卫生组织(WHO)14日就全球范围内日益增加的认知症公布了旨在预防的新指南，指出运动习惯、健康饮食以及禁烟十分重要。WHO预测，若各国不采取妥善措施，全球认知症患者到2050年恐将达到1.52亿人。

据WHO称，认知症患者估计全球有5000万，每年新发病人数约为1000万人。

该指南由12个项目构成，列举特别有效的预防措施包括定期运动和禁烟，建议65岁以上老年人最好每周至少进行150分钟中等程度的有氧运动。此外认为平衡饮食、限制饮酒和社会活动也对降低患病风险有效。饮食方面建议每天摄取除薯类以外的蔬菜及水果至少400克。

指南还称，高血压和糖尿病也会增加患认知症的风险。

认知症是脑神经细胞死亡或功能衰退导致健忘或妄想等症状，从而影响日常生活的状态。厚生劳动省估算数据显示，日本的认知症患者2012年为462万人，到2025年将增至约700万人。