中国已是第一胖国，至少15种致死疾病都是因为胖
董蕊
“我想咨询减重手术”、“我这样的能瘦么”、“有没有成功的案例?”……5月11日是世界肥胖日，今年肥胖日的主题是“远离肥胖，重拾健康”。中日友好医院减重外科、营养科、内分泌科、呼吸科、心内科、针灸科等联合举办肥胖疾病大型义诊活动，吸引了大量咨询者。
不骗你，中国已是第一胖国
每一年，我国的肥胖人口数量都在显著提升，截止2017年1月，中国肥胖率高达12%，总肥胖人数世界第一。
“BMI大于25我们就称为超重，大于28就是肥胖。美国、俄罗斯、巴西，曾经是世界的前三大‘胖国’。现在我们已经‘赶超’了它们，成为第一胖国。我国拥有9000万肥胖人群，其中男性4300万，女性4600万。”中日友好医院普外科副主任孟化，因为独步国内的“减重手术”技术成为义诊现场最受欢迎的专家。
不吓你，15种致死病因为胖
“我睡觉老憋气，一夜憋醒十几次”，“我和我哥都是糖尿病，我俩都胖。我餐前血糖10点多”，“说了能把你吓死，我开车睡着过”……不听“胖友”们说，真不知道胖原来这么危险。
新英格兰医学杂志2016年刊发的一项研究证实，肥胖与15种以上导致死亡的疾病有直接关系，包括：冠心病、心肌梗塞、脑栓塞、肝癌、胰腺癌、乳腺癌、子宫癌、卵巢癌、肝肾衰竭等。
2016年4月，世界卫生组织下属的肿瘤研究机构(AIRC)组织公布研究分析结果，称超重/肥胖与食道癌(限腺癌)、胃贲门癌、大肠癌、肝癌、膀胱癌、胰腺癌等13种肿瘤相关。
除了致死性疾病，呼吸暂停综合征、糖尿病、多囊卵巢等也与肥胖相伴相生，蚕食着人类的健康。大量研究提示，肥胖能让我们的预期寿命降低6-7年。但是一旦减肥成功，这些疾病的发生发展就会减缓甚至消失。
想减肥，第一条就是管住嘴
“减肥成功之后，我才知道自己以前吃得有多糟糕。”“百事”是义诊人群中特别另类的那一个，1米8的个子，高高瘦瘦，很难相信去年这个时候他是254斤的体型。原来他是中日医院糖尿病减重外科的“老胖友”，也是该科糖尿病减重手术后恢复得最好的患者之一。
“我现在吃东西特别挑，肥肉一口不吃，可乐是特别想喝的时候才喝几口无糖的。现在我吃什么东西都要看成分表，糖分高、油分高的不吃。”“百事”还热心地给记者看起了自己瘦身成功后重拍的婚纱照，和结婚时超重的样子相比，确实“瘦若两人”。孟化告诉记者，想减肥，第一条就是管住嘴，哪怕是做了能让胖友胃口大减的减重手术，如果胖友不改变进食方式，依然可能复胖。
特难瘦，不妨试试减重手术
义诊现场有不少重量级胖友，他们都是来咨询“减重手术”的。目前国内常规的减重手术有两种，袖状胃切除术和胃转流手术，前者相当于把胖友的胃从柚子变成香蕉、强制降低胖友的胃容量，后者是改变食物的生理流向，让食物不经过胃直接进入十二指肠，强制缩短食物的消化吸收。胃转流手术还可以治疗糖尿病。我国减重手术目前已经超过8000例，孟化个人每年能做500例。
“新英格兰医学杂志已经证明，对于BMI大于32的二型糖尿病患者，手术减重包括糖尿病治疗效果要好于内科治疗，可以说对于这类患者手术是首选。”孟化提醒，中国有1.139亿糖尿病人群，4.9亿糖耐量异常人群，很多都伴有肥胖。在糖尿病典型病征“消瘦”出来之前就手术，也能让糖尿病进程得以减慢。
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