卫健委：推动贫困地区健康促进及健康扶贫 三地经验值得借鉴

人民网北京5月15日电 14日，国家卫健委在贵州省湄潭县召开新闻发布会，河南省卫生健康委党组书记、主任阚全程，广西壮族自治区河池市宜州区卫生健康局党组书记、局长黄松，贵州省遵义市湄潭县卫生健康局党组书记、局长王忠波出席并介绍贫困地区健康促进三年攻坚行动进展情况。

据河南省卫生健康委党组书记、主任阚全程介绍，河南是人口大省、农业大省，贫困县多、贫困人口多、因病致贫人口比例高，河南省卫健委在确保“基本医疗有保障”的前提下大力推进健康扶贫工作，坚持预防为主、防治结合，在贫困地区推行“三进、两建、一帮扶”工作模式，即健康教育进乡村、健康教育进家庭、健康教育进学校，建好健康教育阵地、建强健康教育队伍，由一所三级医院、一所县医院和一名省级专家组成团队，帮扶健康教育，快速提升贫困地区群众健康素养水平。

“近年来，宜州区深入挖掘传统民族民俗文化资源，努力探索民族贫困地区健康促进新路子，培育全社会参与健康文明生活新风尚。”广西壮族自治区河池市宜州区卫生健康局党组书记、局长黄松表示，宜州区注重将山歌文化与健康教育相融合，把“健康素养66条”编写成群众喜闻乐见的山歌，聘请多位“歌王”担任宣讲员深入基层传唱，利用山歌开展健康中国行、健康素养进万家、“壮族三月三?健康素养炫”健康文化宣传月等活动，举办健康山歌擂台赛、巡回表演、集中汇演等，全力提高农村贫困人口健康管理能力和健康水平。

贵州省遵义市湄潭县卫生健康局党组书记、局长王忠波重点阐述了近年来湄潭县以建设健康促进县为抓手，将健康促进与健康扶贫一体化设计整体推进的四点工作内容。一是强化政策引领，“七个融入”全面发力，县委、县政府“将健康融入所有政策”，实现将健康融入美丽乡村建设、康旅基地建设、安全生产职业病预防、医药卫生体制改革、日常健康出行、环境综合整治、文体工作等七个方面政策体系；二是建强指挥部，在组织领导上率先发力，成立以县长为组长，县卫生健康局、县扶贫办、县教育局等部门为成员单位的健康促进工作领导小组，强化跨部门合作；三是绘好路线图，在五大行动上精准发力，坚持以贫困地区健康促进三年攻坚行动为“龙头”，推进健康教育进乡村、进家庭、进学校和阵地建设、基层骨干培训五大行动；四是扣紧责任链，在督导考核上重点发力，强化和落实责任，将健康促进三年攻坚行动计划落实情况纳入镇（街）工作目标考核，建立常态化督导考核机制，定期评估行动成效。（实习生 翟悦）