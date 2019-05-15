警报！大气二氧化碳浓度达人类史上最高

日前，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）莫纳罗亚气象台的传感器监测到一个惊人数据。大气中的二氧化碳（CO2）浓度已经超过415ppm，即CO2质量超过整个大气质量的万分之4.15，创造了有史以来的最高纪录。

当地时间11日上午，斯克里普斯海洋研究所的科研人员在位于夏威夷的莫纳罗亚气象台记录下这一历史性数据415.26ppm。

气象学家埃里克·霍尔萨斯在社交网站“推特”上表示，人类历史上地球大气中的CO2浓度首次超过415ppm。“这不仅是有记录的历史中的第一次，也不仅是一万年前农业文明出现后的第一次，而是数百万年前人类出现后的第一次。我们从未见识过这样的地球。”

事实上，早在4月，德国波茨坦气候影响研究所的威利特等人就在《科学》杂志上撰文指出，大气中CO2浓度已经达到了300万年前水平。而直立行走的人类，200万年前才刚刚出现。

近年来，大气中的CO2浓度仍在迅速上升。一直跟踪CO2浓度变化的斯克里普斯海洋研究所项目负责人拉尔夫·基林表示，其平均增长率仍处于历史高位。今年与去年相比增长了3ppm，而近些年的平均增长率为每年2.5ppm。密歇根大学的一项研究认为，到下世纪中叶，大气中的CO2浓度或飙升至5600万年前的水平。

NOAA把CO2比作“砖”，将地球比作散发热量的壁炉。大气中过量的CO2等温室气体将吸收陆地和海洋散发的热量，使地球的热量循环失去了平衡，平均气温上升。

更可怕的是，随着气温升高的还有地球的“脾气”。2014年发表在《自然》杂志上的一项研究认为，温室气体导致的气候变化将使地球表面的大气波动更为剧烈，高温、干旱、酷寒等极端天气的出现将更加频繁。（实习记者胡定坤）