我国科学家攻克青蒿素绿色规模化生产的关键技术

青蒿素等天然提取药物因为来源特殊，一直很难像化学药物那样高效、大规模连续的生产。记者从中国科学院过程工程研究所获悉，其研发的青蒿素绿色规模化生产工艺已成功应用，解决了制约相关产业发展的关键技术问题。

青蒿素是有效治疗疟疾的天然成分。我国科学家屠呦呦团队将之从植物中成功提取出来后，相关药物开发相继开展。2005年，以青蒿素为基础的联合疗法（ACT）被世界卫生组织推荐为治疗疟疾的最佳方法。

中科院过程工程研究所王慧研究员说，目前生产青蒿素主要是利用有机溶剂反复浸提青蒿，再进行纯化分离得到。其中，浸提步骤存在着选择性低、溶剂损失严重的问题，纯化分离过程则处理时间过长、能耗高，导致处理量有限，限制了产能。

据王慧介绍，如今科学家通过萃取过程强化、低温结晶纯化等新方法，替代了传统萃取和层析柱分离，从而实现了大规模、精细化的处理。他们还引入了一种如毛细血管般的薄膜蒸发器，代替了传统大口径的蒸发釜，有效提高了溶剂的回收率，减少了能耗，从而更绿色环保。

中科院过程工程研究所所长张锁江院士说，青蒿素的生产工艺大部分是间歇性的，此项技术解决了制约青蒿素规模化、连续化生产的关键技术及系统集成问题，不仅为青蒿素生产工艺绿色升级开辟了新路径，也为其他天然产物的萃取分离工艺提供了有益借鉴。

目前，该工艺已成功转化应用。作为首批应用的企业，河南省禹州市天源生物科技有限公司总经理江红格说，生产运行的结果表明整套工艺运行稳定，溶剂回收率可达99.9%，能耗与传统工艺相比降低43%，年产可达60吨。（记者屈婷、董瑞丰）