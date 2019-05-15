感觉不到疼痛是种幸运吗？ 

据新华社报道，苏格兰一位71岁女性乔·卡梅隆从来没有感觉到过身体的疼痛。别提平时生活中的小伤小痛，她在8岁那年不小心摔断了胳膊也没喊过疼，甚至连生孩子的剧痛，她也若无其事。

研究发现，卡梅隆的“无痛感”是因为她身体内有一种基因发生了变异。日前，有关这一罕见病例的研究论文发表在《英国麻醉学杂志》上。

疼痛带来的不适、痛苦和煎熬，让人类的心理产生抗拒，但如果身体感觉不到疼痛，真的是好事吗？

1 卡梅隆的无痛“秘密”

卡梅隆没有痛感的“秘密”，直到她进入老年后的两次就医才被医生发现。65岁时卡梅隆因臀部问题就医，被医生发现虽然她患有严重的髋关节退行性病变，但未出现痛感；66岁时她做了一次手部手术却神情自若，毫无其他患者表现出的难受。

两次手术后，医生对卡梅隆的痛觉缺失感到匪夷所思，请她接受会诊，这才发现她有一种基因产生了突变。这个基因是FAAH-OUT，过去曾被认为是一种无用的垃圾基因，但其实所有的基因都有它存在的合理性。FAAH-OUT的作用是调控FAAH基因的表达，降低FAAH基因的活性，而FAAH基因恰好是导致疼痛和焦虑的基因之一。

由于FAAH-OUT产生了突变，卡梅隆失去了痛感。没有疼痛，也使得她没有焦虑、担忧和害怕，甚至没有普通人在一定时间可能出现的抑郁情绪。更厉害的是，卡梅隆如果受伤，伤口会修复得特别快，并且很少留疤痕。

医生认为，从卡梅隆的家族或许能发现遗传因素，因为她的父亲也从来没有吃过止痛药。遗憾的是她的父亲已经去世，无法得知她的FAAH-OUT基因突变是否源自父亲，而卡梅隆的母亲经过基因检测并没有FAAH-OUT基因突变。同时，卡梅隆的孩子也没有发现FAAH-OUT基因突变。所以，卡梅隆的家人是有痛感的。

2 无痛症是一种遗传性神经障碍

卡梅隆看起来是因为感觉不到痛感而成为了生活的幸运者，但没有痛感其实是一种异常表现，也是一种疾病，比如无痛症。

痛觉缺失或无痛症（先天性无痛症是一种极为罕见的常染色体隐性遗传病，其临床特征为患者自出生以来，任何情况下、身体的任何部位均感觉不到疼痛）有多种原因。

在先天性无痛症患者中，大多是由神经发育不全造成基因变异而导致痛觉缺失，通常还可能伴有其他疾病症状。此前有研究把先天性无痛症称为遗传性感觉和自主神经障碍（HSAN），主要由胚胎发育时外胚层发育不全所致。它共分为5种类型：1型HSAN的突变基因称为SPTLC基因；2型HSAN的突变基因称为HSN基因；3型HSAN的突变基因称为IKBKAP基因；4型HSAN的突变基因称为NTRK基因；5型HSAN的突变基因称为NGFB基因。

为什么说没有痛觉可能是一种幸运，但也伴随着其他不幸？举几个例子。3型HSAN也称为赖利-戴综合征，这类患者出生时体重偏轻、有感觉丧失和交感神经功能障碍、哭声小、吸吮无力、无泪，并且他们易患肺炎，生长发育缓慢，常有发作性呕吐、出汗多、腹泻或便秘、肌痉挛、运动功能障碍、共济失调、痛觉缺失等症状。

而且3型HSAN患者在3岁后会有一系列因为自主神经发育缺陷而产生的病症，如易激动、心率快、血压升高、体温起伏不定。在上小学时，通常身材比其他正常孩子矮小、行走不稳、学习成绩差；到青春期时会出现直立性低血压、晕厥、情绪不稳等，也不能正常参加体育锻炼。此外，这类无痛感的多数患儿会因肺炎或其他并发症而夭折。

4型HSAN的致病基因是酪氨酸受体激酶1（NTRK1）基因突变所致，其编码的酪氨酸受体是神经生长因子所必需的，这一基因变异必然导致人的生长发育出现异常。

4型HSAN和5型HSAN患者则既有无痛症，又伴有无汗症。因此，这些患者既可能有感受不到疼痛的幸福，同时也有不会出汗的痛苦。由于不能出汗散热，他们会出现反复发热症状，还有人伴有智力发育迟缓、骨折、骨髓炎等。

3 痛觉缺失竟会带来这么多问题

人一生中，很多时候都会与疼痛做伴，与疼痛共舞。疼痛带来的负面影响很明显，它会导致人体大量的能量消耗及食欲下降、彻夜难眠、精神萎靡，进而引起免疫功能的下降，剧烈的疼痛还会使人较快进入衰竭状态。即便是牙痛，也足以令人心烦意乱，严重影响食欲和睡眠，以及生活、工作和学习。分娩、癌症或其他慢性病造成的疼痛，甚至会导致一些人有极端行为。

人的疼痛，主要由神经感觉传达；人的痛苦，主要由精神（大脑意识）表达，二者是有联系的。生活中，绝大部分人有身体痛觉，就会有精神痛苦。

即便如此，科学家也不认为没有痛觉比正常人更幸福。因为就如前文所述，大多数痛觉缺失的人伴有的其他症状是难以治疗的。卡梅隆没有痛觉而没有发生意外是她的幸运，但更多的无痛觉者是不幸的、痛苦的。

现代医学所谓的“疼痛”是一种复杂的生理心理活动，是临床上最常见的症状之一。它包括伤害性刺激作用于机体所引起的痛感觉，以及机体对伤害性刺激的痛反应（躯体运动性反应和/或内脏植物性反应，常伴随有强烈的情绪色彩）。痛觉可作为机体受到伤害的一种警告，引起机体一系列防御性保护反应。另一方面，疼痛作为预警信号也有其局限性，如癌症导致的疼痛出现时，已到了比较严重的程度。

痛觉是机体的一种自然应激反应，可以对疼痛者发出预警。而痛觉缺失会掩盖疾病症状，失去最佳治疗时机。新的研究也发现，痛觉对生物有重要意义。比如，一种表达Nav1.8离子通道的痛觉神经能够抑制真菌感染引发的炎症反应和骨骼退化。

另外，无痛症患者在幼时情况更严重。由于没有痛觉，孩子无法对危险情况，如火、开水等做出正常反射动作；孩子对咬伤舌头、嘴唇以及各种外伤也无感觉，极端情况下可能出现类似自残的行为；孩子经常跌倒而不知防范，从而造成骨头骨折变形、关节脱臼，以及髋关节易缺血性坏死反复出现，演变成严重感染，继而导致骨髓炎和败血症等。

4 减轻疼痛而非消灭疼痛才是目标

当然，如果能合理减轻疼痛，降低痛感，是有助于缓解人的焦虑、不安和痛苦的。新的研究发现，减轻痛觉而非无痛觉，有助于新陈代谢和延年益寿。

美国加州大学伯克利分校的迪灵教授团队用CGRP（降钙素基因相关肽）抑制剂对小鼠进行试验，这种抑制剂可以阻断TRPV1所引起的疼痛。结果显示，年老的老鼠服药后，可以恢复它们的代谢健康，而且阻断TRPV1这种疼痛受体以减轻痛苦的做法不仅可以缓解疼痛，还能提高小鼠的寿命。

如果这一机理能在人身上得到体现，不仅可用于治疗糖尿病和肥胖症，其止疼功效还可能有助延寿。目前，研究人员正在针对多种疼痛基因研发止痛药，如TRPA1基因、SCN9A基因、SCN11A基因、μ阿片受体基因等。同理，在卡梅隆身上发现的FAAH-OUT基因，也可以作为镇痛的基因位点进行药物研发。

有了针对不同原因和不同基因引发的疼痛的药物，就可以做到减轻疼痛。所以，减轻疼痛而非消灭疼痛，才是医学界值得实现的目标。

延伸阅读

双胞胎的痛感为何不同

由于痛觉的原因、机理等具有多样性，无痛觉也不是只由遗传性感觉和自主神经障碍以及像卡梅隆这样的FAAH-OUT基因突变所引起。

有研究证明，痛觉缺失还可以受外部环境影响。英国伦敦大学国王学院等机构的研究人员征集了25对同卵双胞胎进行痛觉敏感性测试，受试者手臂上装有自动升温的热探测器，他们在感觉探测器变烫时须按下按钮。

按照基因决定是否有痛觉的设定，同卵双胞胎拥有100%相同的基因，就应当是痛觉一致，或者无痛觉也一致。但这项研究发现，25对同卵双胞胎对疼痛的敏感性并不一样。原因可能是在双胞胎的基因序列未发生变化的情况下，其基因表达会出现“表观遗传”变化，即受外部环境或生活方式等因素的影响而发生改变。随后对这些同卵双胞胎进行的基因测序也证实了这一点，有9种与痛感相关的基因存在“表观遗传”变化所特有的标记。

这也表明，人类对无痛症的认识还需要进一步研究。（张田勘）