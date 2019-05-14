2019国际医学科技创新领导力论坛在成都召开
5月11日，“2019国际医学科技创新领导力论坛”在成都召开，来自全国医学科学界的嘉宾共同围绕“智慧、连接、发展”这一主题，就进一步推动中国医疗领域创新发展展开了一场国际化交流与互动。
中国工程院院士王辰致辞
开幕式上，王辰院士表示，领导力创新的源泉重点在于研究，在于新思想的迭代，在各种自然科学和医学结合的基础上，使创新具有动力、创新具有方向。王辰院士说，在“健康中国”建设的战略部署背景下，中国的健康卫生事业发展处在非常特殊和关键的时期，医改成绩卓然，但是依然面临着众多挑战，方向的把握是关键。“有了正确的方向和领导力，才会取得更多成效。
大会主论坛上，医联创始人兼CEO王仕锐以“互联网科技助力医疗创新”为主题发表了演讲。对于互联网产业结合医疗产业的融合发展，王仕锐表示，其他行业的互联网化，或者说与互联网科技的结合，往往会出现互联网企业改变了行业原来的基础玩法。而我们一直认为，互联网结合医疗的形态，从很长的时间跨度上看，只能探讨如何去赋能，或者说更好的辅助传统的医疗行业。
此次“2019国际医学科技创新领导力论坛”还分设医疗产业、科研与临床实践、内分泌、女性肿瘤、感染、眼科等6个分论坛，为行业未来的变革起到了指引作用。
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