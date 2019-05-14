我和我的祖国系列活动在京启动

2019年5月11日上午，我和我的祖国系列活动——《中国广舞秀》京津冀精品节目选拔赛，在北京启动。

2019年是中华人民共和国成立70周年，在喜迎新时代、新征程、新思想的大潮下，基层百姓生活富裕、社区乡村幸福和谐，为活跃基层文化生活、贴近百姓文化脉博，由全国广场舞培训基地、中国广场舞网、我和我的祖国组委会主办，北京合生广场、石景山区文化馆协办，人民网人民健康战略合作，北京夕阳文化艺术中心、《中国广舞秀》导演组联合承办的“我和我的祖国”系列活动在北京、天津、河北等地陆续开展。

此次活动来自北京的100支队伍2000多人报名参赛，启动仪式现场现场，全体人员起立共同奏唱了《国歌》。

“我和我的祖国”系列活动在全国计划进行70场大赛，推广70部优秀作品，优选70位优秀广场舞领头人，并为《中国广舞秀》节目输出好的艺术作品。活动的主旨是：办在基层、热在基层。让更多农村、基层社区百姓参与其中。

此次活动参与作品类型涵盖：合唱、器乐、小品、广场舞、现代舞、儿童剧等。

年龄上最小年龄6岁，最大年龄67岁，同一个舞台，同一个梦想，在“我和我的祖国”系列活动中体现得比较深入。

希望越来越多的人群在物质生活丰富的新时代里，向精神文明方向迈进，提升身心健康的指数，获得更多幸福感。

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