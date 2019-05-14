国药集团：积极开展国际合作 加大产品“走出去”步伐

5月13日，国药集团举办“媒体走进国药集团——国际合作篇”活动，重点介绍了国药集团国际化经营亮点的发展情况。会上，各涉外子公司围绕国际化经营进行了详细介绍。

据了解，面对激烈竞争的全球和中国医药行业形势，国药集团坚持“关爱生命、呵护健康”的企业理念，努力建设“中国领先、国际一流”的医药健康产业平台。国药集团很早便开始国际合作，积极扩大全球网络布局，在德国、印度、埃及、越南、乌克兰等多个国家设立境外企业和机构，开展国际贸易、药品制造、工程承包、医疗技术支持和服务等多种业务。

加大产品“走出去”步伐

国药集团加大产品海外注册、国际认证和国际市场开拓力度。截止2018年底，国药集团自有工业产品已获28项美国、欧盟、日本等国际认证和WHO预认证；173个品种的自有工业产品在61个国家拥有424个有效海外注册证。以国药励展在2019年3月主办的CMEF印尼展为例，展会吸引了来自8个国家近200家先进医疗器械企业参展，促成了约300场商务配对洽谈，为中国乃至全球医疗器械企业开拓印尼市场搭建了新平台，这也是国药集团在医药专业会展领域“走出去”的首次成功尝试。

中国国际医药卫生有限公司副总经理张丽琼在会上介绍，国药国际充分利用集团全产业链资源和国际合作经验，提出了国际化平台“双环”发展思路，通过对业务发展模式的创新设计，积极探索和实践具有国药特色的“走出去”模式。

与全球领先医药企业开展合作

多年来，国药集团与全球药品及医疗保健产品企业建立了广泛合作，包括50 强制造商中的48 家以及国内百强制造商，经营超过2万种不同类型的医药及保健产品，下游经营客户覆盖了全国30个省、市、自治区。同时提供医药产品在中国市场的整体解决方案，汇集医药产品进口、商业分销、营销和各类创新服务。

促进人类健康事业发展

多年来，国药集团出色完成了厄瓜多尔抗震救灾、缅甸甲型H1N1流感疫情防控、中缅友好医院升级改造、援助柬埔寨移动诊所等国际医疗物资紧急援助任务。同时，集团研发生产的疫苗出口到印度、泰国、韩国、尼泊尔、斯里兰卡等国，为当地民众健康做出了积极贡献。

目前，集团生产的乙脑减毒活疫苗已出口至印度、菲律宾等多个国家。预计至2019年底，国药集团将累计向印度市场供应4.1亿剂次乙脑疫苗，帮助印度政府建立完善的乙脑计划免疫，较好地控制乙脑疫情。

中国中药控股有限公司副总裁兰青山介绍：“2018年11月，天江药业开启了美国之行。期间，成立了天江药业洛杉矶配送中心，举办了‘哈佛中医药论坛暨天江中药配方颗粒学术论坛’，参加了‘2018美国西部保健品原料供应商展会’，在传播和发展中医药文化以及增进中美中医药的交流与合作方面迈出了重要的一步。”